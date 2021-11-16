Министры обороны Азербайджана и России обсудили обострение ситуации на границе с Арменией

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и его российский коллега Сергей Шойгу обсудили по телефону ситуацию на азербайджано-армянской границе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба минобороны республики.

"В ходе телефонных переговоров генерал-полковник Закир Гасанов сообщил российскому коллеге, что провокация Армении на границе была решительно пресечена", — говорится в сообщении.

Ранее аналогичный разговор у Шойгу состоялся и с его армянским коллегой Суреном Папикяном. Как уже сообщал Лайф, в Ереване убеждены, что действия азербайджанской стороны являются "грубым нарушением положений трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года", ставящим под угрозу весь переговорный процесс.