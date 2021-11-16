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Министры обороны Азербайджана и России обсудили обострение ситуации на границе с Арменией

Закир Гасанов сообщил Сергею Шойгу, что расценивает произошедшее как провокацию армянской стороны, которая была решительно пресечена.

16 ноября, 16:34

Фото © ТАСС / ЕРА / VIRGINIA MAYO / Савицкий Вадим

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и его российский коллега Сергей Шойгу обсудили по телефону ситуацию на азербайджано-армянской границе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба минобороны республики.

"В ходе телефонных переговоров генерал-полковник Закир Гасанов сообщил российскому коллеге, что провокация Армении на границе была решительно пресечена", — говорится в сообщении.

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Ранее аналогичный разговор у Шойгу состоялся и с его армянским коллегой Суреном Папикяном. Как уже сообщал Лайф, в Ереване убеждены, что действия азербайджанской стороны являются "грубым нарушением положений трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года", ставящим под угрозу весь переговорный процесс.

Напомним, что ситуация на границе двух республик накаляется в течение последних нескольких дней. В Минобороны Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций на границе. В Баку же утверждают, что провокацию устроил Ереван, в ответ на это военные уничтожили армянские противотанковые средства и миномёты.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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