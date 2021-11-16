Facebook и Instagram уличили в слежке за пользователями-подростками

Американские социальные сети "Фейсбук" и "Инстаграм" собирают данные о несовершеннолетних пользователях с помощью программного обеспечения, которое отслеживает их активность в Интернете. Об этом сообщает The Guardian , ссылаясь на исследование компаний Global Action Plan, Reset Australia и Fairplay.

В ходе эксперимента были созданы три фейковых аккаунта от имени 13-летнего и двух 16-летних подростков. Выяснилось, что соцсети собирают данные с других вкладок браузера и страниц, которые посещают подростки. Так, программное обеспечение "Фейсбука" и "Инстаграма" копит сведения о том, какие термины используют дети в поисковиках, что приобретают и даже какие товары откладывают в корзину для последующих покупок. Между тем в компании Марка Цукерберга заявили, что собранные данные не используются для рекламы.