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Facebook и Instagram уличили в слежке за пользователями-подростками

Выяснилось, что соцсети собирают сведения о том, какие термины используют дети в поисковиках, что покупают и даже какие товары откладывают в корзину для последующих приобретений.

16 ноября, 16:18

Фото © Pexels

Американские социальные сети "Фейсбук" и "Инстаграм" собирают данные о несовершеннолетних пользователях с помощью программного обеспечения, которое отслеживает их активность в Интернете. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на исследование компаний Global Action Plan, Reset Australia и Fairplay.

В ходе эксперимента были созданы три фейковых аккаунта от имени 13-летнего и двух 16-летних подростков. Выяснилось, что соцсети собирают данные с других вкладок браузера и страниц, которые посещают подростки. Так, программное обеспечение "Фейсбука" и "Инстаграма" копит сведения о том, какие термины используют дети в поисковиках, что приобретают и даже какие товары откладывают в корзину для последующих покупок. Между тем в компании Марка Цукерберга заявили, что собранные данные не используются для рекламы.

"Мы хотим обеспечить прозрачность получаемых нами данных, даже если они не используются для персонализации рекламы", — пояснил пресс-секретарь Meta Джо Осборн.

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Ранее сообщалось, что "Инстаграм" закроет доступ к приложению пользователям без даты рождения. В компании отметили, что такая мера необходима, чтобы качественнее подбирать контент, персонализировать рекламу и защищать несовершеннолетних от нежелательной информации.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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