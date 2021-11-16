Facebook и Instagram уличили в слежке за пользователями-подростками
Выяснилось, что соцсети собирают сведения о том, какие термины используют дети в поисковиках, что покупают и даже какие товары откладывают в корзину для последующих приобретений.
Фото © Pexels
Американские социальные сети "Фейсбук" и "Инстаграм" собирают данные о несовершеннолетних пользователях с помощью программного обеспечения, которое отслеживает их активность в Интернете. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на исследование компаний Global Action Plan, Reset Australia и Fairplay.
В ходе эксперимента были созданы три фейковых аккаунта от имени 13-летнего и двух 16-летних подростков. Выяснилось, что соцсети собирают данные с других вкладок браузера и страниц, которые посещают подростки. Так, программное обеспечение "Фейсбука" и "Инстаграма" копит сведения о том, какие термины используют дети в поисковиках, что приобретают и даже какие товары откладывают в корзину для последующих покупок. Между тем в компании Марка Цукерберга заявили, что собранные данные не используются для рекламы.
"Мы хотим обеспечить прозрачность получаемых нами данных, даже если они не используются для персонализации рекламы", — пояснил пресс-секретарь Meta Джо Осборн.
Ранее сообщалось, что "Инстаграм" закроет доступ к приложению пользователям без даты рождения. В компании отметили, что такая мера необходима, чтобы качественнее подбирать контент, персонализировать рекламу и защищать несовершеннолетних от нежелательной информации.
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