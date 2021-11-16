Rolling Stone: Мэрилин Мэнсон издевался над девушками "в маленькой комнате" и насиловал их

Жертвами музыканта Мэрилина Мэнсона стали 12 женщин, четыре из которых обратились в суд. Об этом сообщил журнал Rolling Stone, проведя собственное расследование, посвящённое обвинениям артиста в насилии. Оно основано на судебных документах и более 55 новых интервью.

Для издевательств над своими девушками Мэнсон создал специальную комнату, которая размером напоминала гардеробную в магазине. В материале артиста называют Брайаном Уорнером (его настоящие имя и фамилия) и рассказывают о промежутке с детства до нынешнего момента. В 1997 году он рассказал в интервью журналу, что взаимоотношения с матерью "складывались странно, потому что были абьюзивными" со стороны Мэнсона. Сценарист и продюсер Тим Вон, который дружил с Уорнером в детстве и был свидетелем его агрессивного поведения по отношению к матери, уточнял, что артист, будучи ребёнком, гонялся за женщиной по коридору со стойкой от микрофона в руках и грубо отзывался о ней. А в своих мемуарах он однажды написал, что напал на мать с флаконом духов и оставил на ней шрамы. Это произошло, когда Уорнер подумал, что женщина изменяет его отцу.

Модель из Лос-Анджелеса Сара Макнейли рассказала, что на первом свидании Уорнер показался ей "суперхаризматичным, тёплым и привлекательным". Девушка также добавила, что приложила все усилия, чтобы заставить довериться ему. Однако, когда Уорнер рассказал о своих сексуальных предпочтениях, сильно удивилась.

"Я остановилась и подумала: "Какого чёрта ты мне только что сказал?" Мол, мы встречаемся уже неделю. Он хотел, чтобы я начала выбирать свадебные платья. Он хотел иметь ребёнка. У меня никогда не было таких отношений, потому что они были чертовски ненастоящими", — сказала женщина, добавив, что вскоре Уорнер начал изолировать её от близких и ругать часами напролёт.

Макнейли также упомянула о "комнате для плохих девочек", для её создания Уорнер переоборудовал помещение для записи вокала в своём доме, в которое запирал партнёрш на несколько часов против их воли и издевался на ними, это было "психологическое насилие". По размерам комнатка была "не больше примерочной в магазине", добавила Эшли Смитлайн, которая подала на Уорнера в суд из‑за сексуального насилия и незаконного лишения свободы. Согласно её заявлению, артист насиловал и причинял ей увечья, когда они встречались.

"Если я кричала, никто не мог меня услышать. <…> Ты пытаешься препятствовать этому, но выходит, что даёшь ему ровно то, чего он хочет. Я просто уходила куда-то в своей голове", — рассказала Смитлайн.

Уорнер ещё до отношений с актрисой Эсме Бьянко заявлял, что изнасилует её, но девушка не воспринимала эти слова всерьёз. Однако, уже когда они начали встречаться, музыкант насиловал Бьянко, поэтому после женщина подала к нему иск. Отмечается, что в суд на Уорнера подали ещё две его бывшие девушки — Эшли Уолтерс и неизвестная. Они обвинили артиста в сексуальном и физическом насилии. По словам Уолтерс, певец "предлагал её своим друзьям, чтобы она ублажала их любым способом, которым они пожелают". В другом же иске она указала, что Уорнер угрожал тем, что убьёт её. Несмотря на расследование журнала, адвокат музыканта отверг обвинения.

"У заявлений в отношении моего клиента три общих момента: они лживые, относятся к событиям более чем десятилетней давности и являются частью скоординированной атаки бывших партнёров господина Уорнера, которые превратили обыкновенные детали его личной жизни и отношений, где действия совершались по согласию, в сфабрикованные истории ужасов", — говорится в сообщении.