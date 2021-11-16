Зампред фракции "Зелёных" в бундестаге заявил, что этой зимой "Северный поток – 2" не запустят
Политик отметил, что ввод трубопровода в эксплуатацию откладывается и он, вероятно, в предстоящем сезоне будет не нужен.
Фото © ТАСС / dpa / Stefan Sauer
Зампред фракции "Зелёных" в бундестаге Оливер Кришер заявил о ненужности "Северного потока – 2". По его мнению, партия "Союз-90" рассчитывает, что решение Федерального сетевого агента Германии приостановить сертификацию оператора не даст запустить газопровод этой зимой. Об этом сообщает газета Rheinische Post.
"Северный поток – 2" не нужен, поэтому "Газпром" и Герхард Шрёдер вынуждены прибегать к стольким хитростям", — заявил Кришер.
Политик отметил, что в свете решения регулятора ввод трубопровода в эксплуатацию откладывается и он, вероятно, этой зимой не будет играть никакой роли. Кришер добавил, что федеральное сетевое агентство изучает сертификацию в соответствии с законом, и назвал это правильным.
Ранее Лайф сообщал, что цена на газ выросла на 6% после новостей о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG. Напомним, немецкий регулятор требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки".
В начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.
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