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Зампред фракции "Зелёных" в бундестаге заявил, что этой зимой "Северный поток – 2" не запустят

Политик отметил, что ввод трубопровода в эксплуатацию откладывается и он, вероятно, в предстоящем сезоне будет не нужен.

16 ноября, 16:01

Фото © ТАСС / dpa / Stefan Sauer

Зампред фракции "Зелёных" в бундестаге Оливер Кришер заявил о ненужности "Северного потока – 2". По его мнению, партия "Союз-90" рассчитывает, что решение Федерального сетевого агента Германии приостановить сертификацию оператора не даст запустить газопровод этой зимой. Об этом сообщает газета Rheinische Post.

"Северный поток – 2" не нужен, поэтому "Газпром" и Герхард Шрёдер вынуждены прибегать к стольким хитростям", — заявил Кришер.

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Политик отметил, что в свете решения регулятора ввод трубопровода в эксплуатацию откладывается и он, вероятно, этой зимой не будет играть никакой роли. Кришер добавил, что федеральное сетевое агентство изучает сертификацию в соответствии с законом, и назвал это правильным.

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Ранее Лайф сообщал, что цена на газ выросла на 6% после новостей о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG. Напомним, немецкий регулятор требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки".

В начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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