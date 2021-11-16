Зампред фракции "Зелёных" в бундестаге заявил, что этой зимой "Северный поток – 2" не запустят

Зампред фракции "Зелёных" в бундестаге Оливер Кришер заявил о ненужности "Северного потока – 2". По его мнению, партия "Союз-90" рассчитывает, что решение Федерального сетевого агента Германии приостановить сертификацию оператора не даст запустить газопровод этой зимой. Об этом сообщает газета Rheinische Post .

Политик отметил, что в свете решения регулятора ввод трубопровода в эксплуатацию откладывается и он, вероятно, этой зимой не будет играть никакой роли. Кришер добавил, что федеральное сетевое агентство изучает сертификацию в соответствии с законом, и назвал это правильным.