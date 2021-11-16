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Медведев выиграл у Зверева на итоговом турнире АТР

Победа стала для него второй подряд на нынешних соревнованиях. В прошлом году россиянин завоевал почётный трофей.

16 ноября, 15:52
<p>Фото © ATP Tour</p>

Фото © ATP Tour

Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Германии Александра Зверева в матче группового этапа итогового турнира АТР со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). Призовой фонд соревнований, которые проходят в Турине, составляет 7,25 миллиона долларов.

Встреча игроков, выступающих в красной группе, продолжалась 2 часа 39 минут. За это время Медведев исполнил 14 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх, не отдав сопернику ни одной своей подачи.

В первом туре в красной группе Медведев, являющийся действующим победителем соревнований, одолел поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Итальянец Маттео Берреттини из-за травмы снялся по ходу встречи со Зверевым.

В зелёной группе россиянин Андрей Рублёв стартовал с победы над Стефаносом Циципасом из Греции (6:4, 6:4). Первая ракетка мира серб Новак Джокович одолел представителя Норвегии Каспера Рууда — 7:6 (7:4), 6:2.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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