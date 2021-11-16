Медведев выиграл у Зверева на итоговом турнире АТР

Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Германии Александра Зверева в матче группового этапа итогового турнира АТР со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). Призовой фонд соревнований, которые проходят в Турине, составляет 7,25 миллиона долларов.

Встреча игроков, выступающих в красной группе, продолжалась 2 часа 39 минут. За это время Медведев исполнил 14 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх, не отдав сопернику ни одной своей подачи.

7 wins in a row at the #NittoATPFinals 👏@DaniilMedwed is on the hunt for back-to-back titles! pic.twitter.com/Dfh4ajk4zJ — ATP Tour (@atptour) November 16, 2021

В первом туре в красной группе Медведев, являющийся действующим победителем соревнований, одолел поляка Хуберта Хуркача со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Итальянец Маттео Берреттини из-за травмы снялся по ходу встречи со Зверевым.