Семь польских полицейских ранены в столкновении с мигрантами на границе с Белоруссией

Семь польских полицейских получили ранения во время атаки мигрантов на польско-белорусской границе, сообщается в твиттере полиции республики.

Столкновения на белорусско-польской границе. Видео © Twitter / PolskaPolicja

Среди пострадавших есть полицейские с ранениями головы, оба доставлены в больницу. Остальные пятеро сотрудников правоохранительных органов получили повреждения рук и ног.

"Травмы нанесены предметами, которыми в нас бросали", — уточнила полиция Польши.