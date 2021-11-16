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Семь польских полицейских ранены в столкновении с мигрантами на границе с Белоруссией

Как уточняется, травмы были нанесены предметами, которыми бросали в правоохранителей. Ранее сообщалось, что в ход шли булыжники.

16 ноября, 16:08

Фото © ТАСС / Пограничный комитет РБ

Семь польских полицейских получили ранения во время атаки мигрантов на польско-белорусской границе, сообщается в твиттере полиции республики.

Столкновения на белорусско-польской границе. Видео © Twitter / PolskaPolicja

Среди пострадавших есть полицейские с ранениями головы, оба доставлены в больницу. Остальные пятеро сотрудников правоохранительных органов получили повреждения рук и ног.

"Травмы нанесены предметами, которыми в нас бросали", — уточнила полиция Польши.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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