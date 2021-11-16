WP: США собираются устроить "дипломатический бойкот" Играм-2022 в Пекине

Власти США собираются объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиады, которая пройдёт в Пекине в 2022 году. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме.

По данным издания, окончательное решение ещё не принято, однако президенту США Джо Байдену уже дали соответствующие рекомендации. Отмечается, что американский лидер должен огласить позицию Вашингтона до конца ноября. Данная мера призвана стать ответом со стороны Штатов на приписываемые Китаю нарушения прав человека.

При этом утверждается, что на американских спортсменов данный бойкот никак не повлияет.