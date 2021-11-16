WP: США собираются устроить "дипломатический бойкот" Играм-2022 в Пекине
Окончательное решение ещё не принято, однако Джо Байдену уже дали соответствующие рекомендации. Отмечается, что американский лидер должен огласить позицию Вашингтона до конца ноября.
Фото © ТАСС / AP Photo / Ng Han Guan
Власти США собираются объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиады, которая пройдёт в Пекине в 2022 году. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме.
По данным издания, окончательное решение ещё не принято, однако президенту США Джо Байдену уже дали соответствующие рекомендации. Отмечается, что американский лидер должен огласить позицию Вашингтона до конца ноября. Данная мера призвана стать ответом со стороны Штатов на приписываемые Китаю нарушения прав человека.
При этом утверждается, что на американских спортсменов данный бойкот никак не повлияет.
Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на них разыграют 109 комплектов медалей в семи видах спорта. По планам ОКР, нашу страну в Китае представят 216 спортсменов.
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