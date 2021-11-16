В МИД РФ рассказали о контактах с Арменией и Азербайджаном по урегулированию обострения на границе
В дипведомстве подчеркнули, что переговоры ведутся для скорейшего перевода ситуации в мирное русло.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Москва находится в контакте с Ереваном и Баку для перевода обострения на армянско-азербайджанской границе в мирное русло. Об этом сообщили в МИД России.
"Находимся в контакте со сторонами для скорейшего перевода ситуации в мирное русло", — приводит ТАСС заявление российского дипведомства.
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Ранее Лайф сообщал, что Армения попросила Россию о защите её территорий от Азербайджана. Как отметил секретарь Совбеза республики, Ереван намерен активизировать свои шаги в рамках ОДКБ.
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