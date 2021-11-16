В МИД РФ рассказали о контактах с Арменией и Азербайджаном по урегулированию обострения на границе

Москва находится в контакте с Ереваном и Баку для перевода обострения на армянско-азербайджанской границе в мирное русло. Об этом сообщили в МИД России.

"Находимся в контакте со сторонами для скорейшего перевода ситуации в мирное русло", — приводит ТАСС заявление российского дипведомства.