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В МИД РФ рассказали о контактах с Арменией и Азербайджаном по урегулированию обострения на границе

В дипведомстве подчеркнули, что переговоры ведутся для скорейшего перевода ситуации в мирное русло.

16 ноября, 17:12
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Москва находится в контакте с Ереваном и Баку для перевода обострения на армянско-азербайджанской границе в мирное русло. Об этом сообщили в МИД России.

"Находимся в контакте со сторонами для скорейшего перевода ситуации в мирное русло", — приводит ТАСС заявление российского дипведомства.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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