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Цхинвальская ночь 2.0: В Карабахе может повториться сценарий 2008 года в Грузии, если Азербайджан продолжит наступление

Автор ТГ-канала "Старше Эдды" Герман Куликовский — о том, что сейчас происходит в Закавказье и почему вторжение Азербайджана либо лишит Армению половины территории, либо вынудит Россию вмешаться.

16 ноября, 15:34
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Мы можем увидеть Цхинвал образца ночи 7 августа 2008 года уже сегодня. В районе линии соприкосновения Армении и Азербайджана ситуация накалилась до критического уровня. Был открыт огонь на нескольких участках, ВС Азербайджана перешли в наступление, используя тяжёлую технику, артиллерию и миномёты.

На самом деле обострение началось не сегодня, а два дня назад. Только если вчера и позавчера бойцы армии Азербайджана не использовали оружие, занимая боевые посты армян, то сегодня армяне не стали терпеть и открыли огонь на поражение, купируя попытки прорыва ВС Азербайджана. Намерения Баку понятны. Прошлогодняя война в Карабахе не принесла тех результатов, о которых Алиев рассказывает своему электорату. В Арцах были введены Миротворческие силы (МС) РФ, Лачинский коридор Азербайджаном не контролируется, а Зангезурский коридор, который должен соединить анклав Нахичевани с основной территорией Азербайджана, так и не начал функционировать.

Целью ВС Азербайджана является контроль единственной трассы, соединяющей Ереван с южной (горной) частью Армении. Азербайджан пытается взять высоты в районе городов Сисиан и Горис и тем самым не только разрезать Армению на две части, но и заблокировать МС РФ, находящиеся в Нагорном Карабахе. Именно по этой дороге осуществляется снабжение группировки российских войск, а также связь с городом Мегри на границе с Ираном.

Для тех, кто не знает, скажу, что границу Армении и Ирана охраняют погранвойска ФСБ России и в случае "перерезания" ВС Азербайджана этой дороги они также окажутся заблокированными. Россию и Армению связывает (помимо уз дружбы) договор о военной помощи. На территории Армении расквартированы российские солдаты и пограничники. Более того, в том же Сисиане, в непосредственной близости от которого сейчас идут бои, стоят наши солдаты. И не ровён час, если благоразумие не возобладает, мы увидим повторение ситуации 7 августа 2008 года в Южной Осетии. Когда окрылённый от собственных успехов Саакашвили начал стрелять по российским солдатам в Цхинвале. Чем всё это закончилось, мы тоже прекрасно помним.

В Ереване заявили о жертвах на армяно-азербайджанской границе

В Ереване заявили о жертвах на армяно-азербайджанской границе

Авторы
Герман Куликовский
Герман Куликовский

Комментариев: 1

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Z Tornсегодня в 16:02

Никакие узы "дружбы " Россию с Арменией не связывают. Армянское население беспрерывно избирая соросовского ставленника так же избирает и свой сегодняшний путь

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