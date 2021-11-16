Терапевт Чернышова назвала способы вернуть работоспособность в холода

Чтобы вернуть работоспособность в холодное время года, следует заботиться о своём организме, в том числе соблюдать режим сна, правильно питаться и не забывать о физических нагрузках. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с "Москвой 24".

По её словам, в холода люди реже выходят на улицу и занимаются физкультурой. Однако обычная прогулка или утренняя зарядка способны поменять самочувствие и подарить энергию на оставшийся день.

"Зарядку с утра нужно делать хотя бы минут 5–10. Для этого нужно включить яркий свет, бодрую музыку, подвигаться, потанцевать, сделать несложные упражнения — это даст заряд на весь день", — рассказала Чернышова.

Также стоит соблюдать режим сна. Чтобы "починить поломки в организме, случившиеся за день, восполнить дефициты", нужно ложиться до полуночи, а лучше — в 22:00. В противном же случае не следует употреблять в больших количествах тонизирующие напитки, чтобы взбодрить себя. В том числе речь идёт о крепких чае и кофе, поскольку они только "истощат нервную систему".

"Лучше всего отдать предпочтение обычной воде. Также для поддержания работоспособности нужно есть больше зелени, фруктов, овощей с минимальной кулинарной обработкой", — отметила врач.

При этом не нужно прибегать к витаминному комплексу, назначенному самостоятельно. По словам терапевта, сначала следует убедиться, что у вас "имеется дефицит витаминов, потому что есть случаи передозировки: например, с витаминами группы В — вплоть до панических атак". Но если вопрос всё-таки нужно прояснить, то следует обратиться к специалисту. Он сразу же заметит внешние признаки дефицита полезных веществ и тогда сможет сориентировать вас по жалобам, назначит анализы для подтверждения и пропишет витамины.

Кроме того, на продуктивность человека оказывает значительное влияние эмоциональная оценка его деятельности. Об этом сообщила кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко. По её словам, желание оставаться дома под пледом и с чашкой чая — это такая история, на которую нужно влиять через эмоции. Так, важен настрой, с которым человек выходит на работу.

"Следует найти для себя плюсы в работе, актуализировать их: кого-то устраивает заработная плата, кого-то — коллектив, ещё раз себе напомнить, ради чего я это делаю. Конечно, продуктивность строится на многих моментах, но действительно важна здесь мотивация труда — зарплата, коллектив, рост и так далее", — объяснила Овчаренко.