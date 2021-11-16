По подозрению в расчленении пенсионера из Петербурга задержан сын

После обнаружения паспорта в сумке с человеческими останками, которую рабочие нашли у реки Смоленки в Санкт-Петербурге, по подозрению в убийстве и расчленении Александра Генералова задержан его сын Алексей. Как стало известно Лайфу, между родственниками был давний конфликт.

В какой-то момент 66-летний мужчина продал квартиру для погашения долгов и 13 ноября, приехав к 36-летнему сыну, сказал, чтобы тот переезжал в снятую для него комнату. В ходе конфликта Александр замахнулся на сына, тот разозлился, схватил ружьё и пригрозил выстрелить, но отец не поверил. Тогда Алексей прицелился ему в голову и нажал на спусковой крючок. После этого мужчина испугался и хотел признаться во всём матери, однако не решился. Тогда разрезал тело на части, сложил в сумку и на бытовой тележке ночью отвёз к Смоленке.