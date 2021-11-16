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По подозрению в расчленении пенсионера из Петербурга задержан сын

По предварительным данным, в ходе очередного конфликта мужчина выстрелил родственнику в голову из ружья, после чего разрезал на куски и вывез останки в сумке до реки.

16 ноября, 18:15

Фото © "МВД Медиа"

После обнаружения паспорта в сумке с человеческими останками, которую рабочие нашли у реки Смоленки в Санкт-Петербурге, по подозрению в убийстве и расчленении Александра Генералова задержан его сын Алексей. Как стало известно Лайфу, между родственниками был давний конфликт.

В какой-то момент 66-летний мужчина продал квартиру для погашения долгов и 13 ноября, приехав к 36-летнему сыну, сказал, чтобы тот переезжал в снятую для него комнату. В ходе конфликта Александр замахнулся на сына, тот разозлился, схватил ружьё и пригрозил выстрелить, но отец не поверил. Тогда Алексей прицелился ему в голову и нажал на спусковой крючок. После этого мужчина испугался и хотел признаться во всём матери, однако не решился. Тогда разрезал тело на части, сложил в сумку и на бытовой тележке ночью отвёз к Смоленке.

В найденной в Петербурге сумке с человеческими останками обнаружили паспорт пенсионера

В найденной в Петербурге сумке с человеческими останками обнаружили паспорт пенсионера

В ходе обысков в квартире на Новосмоленской набережной были найдены куртка и штаны отца погибшего. Сейчас подозреваемый находится на допросе. Как уточняет "Фонтанка", задержанный почти сразу стал давать признательные показания.

Напомним, жуткую находку сегодня, 16 ноября, сделали рабочие, которые трудились у набережной, возле дома № 30 на улице Кораблестроителей. Клетчатая сумка была привязана к тележке.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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