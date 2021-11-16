"Ты что написал, урода кусок?": В Старом Осколе педагог частной школы обругала ребёнка на уроке английского
Невольная свидетельница событий сняла происходящее на видео и теперь хочет отстранить преподавателя от образовательной деятельности. Она уже написала заявление в прокуратуру.
Кадр из видео © VK / Официальный Старый Оскол / Марина Часовских
Жительница Старого Оскола пожаловалась на методы преподавания педагога языкового центра. Видео © VK / Официальный Старый Оскол / Марина Часовских
Жительница Старого Оскола пожаловалась на педагога английского, которая преподаёт в одной из частных языковых школ. Женщину не устроило, как учительница общается с учениками. Марина Часовских сняла происходящее во время урока, а видеозапись выложила в местной группе в соцсети "ВКонтакте". На кадрах сотрудница частной школы орёт на ребёнка, называя "урода куском".
"По словам очевидцев, данная "мадам" ежедневно повышает голос на детей, общается с ними ненормативной лексикой, посылает детей и так далее. Не боится человек никого!" — посетовала женщина в посте.
При этом пользователи в комментариях отмечают высокий профессионализм педагога. Одни пишут, что именно благодаря этой учительнице их дети смогли выучить английский язык и поступить на бюджет в московские вузы. По словам других, уже в шесть лет их дошкольники бегло читают на неродном языке.
Однако автор видео решила идти до конца. Она заявила Лайфу, что хочет отстранить педагога от образовательной деятельности и уже написала заявление в прокуратуру.
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"Находилась рядом с кабинетом и услышала, что преподаватель по какому-то поводу кричит на детей. Естественно, мне стало интересно, остановилась и послушала, что там происходит. Мы выкладывали в группы своего города [видео], я писала заявление в прокуратуру", — сказала женщина.
По словам родительницы, заявление её зарегистрировано, а ответ поступит в течение 30 дней.
Ранее Лайф рассказывал, что учительница из Тюмени добавила в тест по физике задание, которое превратило её в гения педагогики. На очередной проверочной работе девушка предложила ученикам нарисовать животное — ёжика, динозавра или котика. Какое именно, зависело от варианта. Однако даже с таким "заданием под звёздочкой" справились не все.
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