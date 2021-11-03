Учительница из Тюмени добавила в тест по физике задание, которое превратило её в гения педагогики
Но даже с таким "заданием под звёздочкой" справились не все.
В начале ноября в русскоязычном сегменте "Твиттера" завирусился пост пользовательницы nnextomars. Анастасия работает преподавательницей физики в Тюмени, но искренне хочет, чтобы её уроки проходили нескучно. Поэтому на очередной проверочной работе девушка добавила задание нарисовать животное — ёжика, динозавра или котика. Какое именно, зависело от варианта.
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За пару дней пост Анастасии оценило почти 30 тысяч человек, а в комментариях пользователи просили показать все рисунки. В разговоре с журналистами TJ учительница призналась, что поначалу ребята восприняли задание с настороженностью, но потом принялись старательно (а иногда — не очень) рисовать картинки.
В целом ученики отнеслись хорошо, но с некоторой долей недоверия, потому что, судя по всему, раньше они с таким не сталкивались. Однако тех, кто не нарисовал, не было, хотя несколько ребят отнеслись к заданию скептически. Но в итоге у них же и получились самые крутые рисунки
По словам учительницы, она придумала задание во время проверки очередной контрольной. Девушка решила, что будет здорово помочь ребятам снять напряжение. Забавное задание — отличный вариант. Тем более учительнице тоже одни плюсы — такие работы проверять намного интереснее. Каждый, кто нарисовал животное, получил заслуженный балл.
Поскольку это задание не несёт в себе никакой проверки знаний по физике, на оценку рисунки не влияли никак, даже если бы их не рисовали, студенты могли бы получить отличную оценку только по итогу решённых задач. Однако рисунок давал +1 балл, поэтому кому-то он даже помог с оценкой
Удивительно, но даже в таком лёгком задании ребята умудрились напортачить. Двоих Анастасия поймала на списывании. Очень уж котики были похожи друг на друга.
Даже тут умудрились списать.. Черти
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