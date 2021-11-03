Учительница из Тюмени добавила в тест по физике задание, которое превратило её в гения педагогики

В целом ученики отнеслись хорошо, но с некоторой долей недоверия, потому что, судя по всему, раньше они с таким не сталкивались. Однако тех, кто не нарисовал, не было, хотя несколько ребят отнеслись к заданию скептически. Но в итоге у них же и получились самые крутые рисунки

Анастасия