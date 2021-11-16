Вице-президент РСТ Барзыкин оценил планы распространить требования о QR-кодах на зарубежные авиакомпании
Такой подход снизит риски распространения коронавируса, однако необходимы грамотные механизмы реализации, указал эксперт.
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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отреагировал на планы распространить требование о QR-кодах и на рейсах зарубежных авиакомпаний, выполняющих полёты в Россию.
"Это, конечно, значительно снизит риски. Практика такая есть в ряде стран, мы знаем. Конечно, здесь и совместимость систем должна быть, и международное право должно быть соблюдено", — уточнил эксперт в беседе с RT.
Такой подход позволит снизить риски распространения коронавируса, однако необходимо разработать грамотные механизмы реализации, считает Барзыкин.
"К любой идее нужно иметь механизмы реализации. Пока мне представляется, что немало проблем предстоит решить", — подытожил собеседник, указав, что важно, чтобы практика применения QR-кодов "помогала, а не возводила новые барьеры".
Ранее Лайф сообщал, что требования о QR-кодах распространят и на зарубежные авиакомпании, с таким заявлением выступил замминистра транспорта. Закон о новой системе планируют принять в этом году.
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