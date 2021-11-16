Вице-президент РСТ Барзыкин оценил планы распространить требования о QR-кодах на зарубежные авиакомпании

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отреагировал на планы распространить требование о QR-кодах и на рейсах зарубежных авиакомпаний, выполняющих полёты в Россию.

"Это, конечно, значительно снизит риски. Практика такая есть в ряде стран, мы знаем. Конечно, здесь и совместимость систем должна быть, и международное право должно быть соблюдено", — уточнил эксперт в беседе с RT.

Такой подход позволит снизить риски распространения коронавируса, однако необходимо разработать грамотные механизмы реализации, считает Барзыкин.

"К любой идее нужно иметь механизмы реализации. Пока мне представляется, что немало проблем предстоит решить", — подытожил собеседник, указав, что важно, чтобы практика применения QR-кодов "помогала, а не возводила новые барьеры".