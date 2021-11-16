Возлюбленный погибшей молодой медсестры из Владимирской области опознал убийцу
В момент совершения преступления бывший парень девушки мог быть под наркотиками. Сейчас правоохранители ищут его, предположительно, он отправился в сторону Петербурга.
Подозреваемый в расправе. Фото © Телеграм-канал SHOT
Правоохранители установили подозреваемого в убийстве молодой медсестры и её матери в городе Коврове Владимирской области с помощью фотографии, 22-летнего Сергея К. опознал молодой человек убитой Никита. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Парень пояснил правоохранителям, что возможный убийца когда-то был его одноклассником и они общались в одной компании. В неё же входила и убитая медсестра. В какой-то момент Сергей на год покинул приятелей из-за других интересов, но начал встречаться с девушкой. Их отношения долго не продлились, после чего Светлана переметнулась к Никите.
Как выяснили следователи, накануне убийства парень привёз девушку домой. Там она встретилась с подозреваемым в жуткой расправе, на тот момент он мог находиться в наркотическом опьянении. Парень пришёл домой к девушке незадолго до этого и наткнулся на её мать. Он зарезал женщину, которая когда-то помогла ему устроиться на завод, и стал ждать её дочь на улице. Спустя полчаса после разговора медсестра пошла в подъезд, возле которого злоумышленник ножом ударил экс-возлюбленную в спину. После преступления он забрал её банковскую карту, снял 40 тысяч рублей и вернулся домой с порезанной рукой, однако почти сразу ушёл и скрылся в неизвестном направлении.
Правоохранители уже допросили отца подозреваемого, который подтвердил, что у сына была рана на руке. Сейчас кровь отдана на экспертизу. Также известно, что молодой человек ранее шесть раз привлекался за кражи, однажды даже ограбив собственного отца. Тогда мужчина выгнал сына из дома, но сжалился и пустил обратно. Правоохранители предполагают, что парень может двигаться в сторону Петербурга, его ищут.
Ранее Лайф рассказывал, как психически больной муж заколол жену стамеской во Владимире. В семье нередко происходили конфликты, которые заканчивались обращениями женщины с побоями в полицию.
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