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Во Владимирской области нашли зарезанными молодую медсестру и её мать

В расправе подозревают бывшего парня девушки. 22-летнего Сергея объявили в федеральный розыск.

16 ноября, 07:36

Фото © Pixabay

Подозреваемый в расправе. Фото © t.me / shot_shot

Подозреваемый в расправе. Фото © t.me / shot_shot

В городе Коврове Владимирской области убиты мать и дочь, подозреваемого в двойном убийстве ищут. По предварительной версии, им является бывший молодой человек погибшей девушки, сообщает телеграм-канал SHOT.

Тела 22-летней медсестры Светланы и её 44-летней матери были найдены в их квартире со множеством ножевых ранений в области груди и живота. Бывшего парня Светы — 22-летнего Сергея — объявили в федеральный розыск.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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