Во Владимирской области нашли зарезанными молодую медсестру и её мать
В расправе подозревают бывшего парня девушки. 22-летнего Сергея объявили в федеральный розыск.
Фото © Pixabay
Подозреваемый в расправе. Фото © t.me / shot_shot
В городе Коврове Владимирской области убиты мать и дочь, подозреваемого в двойном убийстве ищут. По предварительной версии, им является бывший молодой человек погибшей девушки, сообщает телеграм-канал SHOT.
Тела 22-летней медсестры Светланы и её 44-летней матери были найдены в их квартире со множеством ножевых ранений в области груди и живота. Бывшего парня Светы — 22-летнего Сергея — объявили в федеральный розыск.
Ранее в Подмосковье арестовали полицейского, выстрелившего в висок своей дочери в такси. На 47-летнего неудержимого инспектора завели уголовное дело о покушении на убийство.
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