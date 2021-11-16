Во Владимирской области нашли зарезанными молодую медсестру и её мать

Подозреваемый в расправе. Фото © t.me / shot_shot

В городе Коврове Владимирской области убиты мать и дочь, подозреваемого в двойном убийстве ищут. По предварительной версии, им является бывший молодой человек погибшей девушки, сообщает телеграм-канал SHOT.

Тела 22-летней медсестры Светланы и её 44-летней матери были найдены в их квартире со множеством ножевых ранений в области груди и живота. Бывшего парня Светы — 22-летнего Сергея — объявили в федеральный розыск.