Сотрудники ФСБ пресекли деятельность группировки, занимавшейся легализацией мигрантов

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией мигрантов, в том числе через ЗАГСы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии и координации Прокуратуры Москвы пресечена противоправная деятельность межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов", — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что правоохранители задержали 21 организатора и активного участника преступной группы, решается вопрос об их аресте. Так, по версии следствия, злоумышленники помогали жителям других государств в изготовлении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми, которые являются гражданами РФ, чтобы в дальнейшем сделать легальным присутствие иностранцев на территории России. Для этого члены группировки подыскивали россиян, готовых помогать в незаконной деятельности за деньги.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело, в рамках которого уже проведено 43 обыска у 42 фигурантов, 20 из которых — на территории Московского региона. Правоохранителям удалось обнаружить подпольную типографию и изъять значительный объём миграционных документов, поддельных печатей, штампов госорганов и иных учреждений, а также материалы теневой финансовой отчётности и деньги, полученные противоправным путём.