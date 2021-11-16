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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность группировки, занимавшейся легализацией мигрантов

По версии следствия, злоумышленники за деньги помогали иностранцам в изготовлении поддельных документов, регистрации фиктивных браков, а также в установлении отцовства над детьми.

16 ноября, 07:11

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией мигрантов, в том числе через ЗАГСы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России при силовой поддержке Росгвардии и координации Прокуратуры Москвы пресечена противоправная деятельность межрегиональной этнической группы, специализирующейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов", — цитирует сообщение ТАСС.

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Отмечается, что правоохранители задержали 21 организатора и активного участника преступной группы, решается вопрос об их аресте. Так, по версии следствия, злоумышленники помогали жителям других государств в изготовлении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми, которые являются гражданами РФ, чтобы в дальнейшем сделать легальным присутствие иностранцев на территории России. Для этого члены группировки подыскивали россиян, готовых помогать в незаконной деятельности за деньги.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело, в рамках которого уже проведено 43 обыска у 42 фигурантов, 20 из которых — на территории Московского региона. Правоохранителям удалось обнаружить подпольную типографию и изъять значительный объём миграционных документов, поддельных печатей, штампов госорганов и иных учреждений, а также материалы теневой финансовой отчётности и деньги, полученные противоправным путём.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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