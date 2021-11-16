Вице-премьер Польши Качиньский усомнился в возможности вооружённой войны с Белоруссией

Войны между Польшей и Белоруссией с применением оружия, скорее всего, не будет. Таким мнением поделился лидер правящей польской партии "Право и справедливость" (PiS), вице-премьер страны Ярослав Качиньский в беседе с Польским радио .

"У нас уже есть гибридная война, но войны с применением оружия пока скорее нет на горизонте. Я использую это слово — "скорее" — потому, что мы имеем дело с непредсказуемым противником", — отметил Качиньский