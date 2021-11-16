Вице-премьер Польши Качиньский усомнился в возможности вооружённой войны с Белоруссией
При этом лидер правящей партии отметил, что Варшава имеет дело с непредсказуемым противником, поэтому нельзя утверждать что-либо.
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Войны между Польшей и Белоруссией с применением оружия, скорее всего, не будет. Таким мнением поделился лидер правящей польской партии "Право и справедливость" (PiS), вице-премьер страны Ярослав Качиньский в беседе с Польским радио.
"У нас уже есть гибридная война, но войны с применением оружия пока скорее нет на горизонте. Я использую это слово — "скорее" — потому, что мы имеем дело с непредсказуемым противником", — отметил Качиньский
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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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