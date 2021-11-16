"А русские тогда захватят Польшу за один день": Поляков возмутило заявление генерала Скшипчака о "захвате Белоруссии за три дня"
Некоторые граждане призвали лишить его военного звания за такие провокационные заявления.
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Читатели польского журнала Do Rzeczy возмутились из-за слов бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака о возможной интервенции в Белоруссию.
"Три дня — и Белоруссия будет нашей", — приводит издание слова военного, произнесённые во время беседы с газетой Super Express о миграционном кризисе на польско-белорусской границе.
Многие читатели издания всерьёз раскритиковали Скшипчака, пишет издание "Иносми". Один из пользователей даже посоветовал лишить его генеральского звания за такие провокационные заявления.
"Скшипчак уже в очередной раз высказывается очень необдуманно, его заявления звучат провокационно", — добавил ещё один комментатор.
"Надеюсь, такую военную риторику не услышат в Минске и Москве", — отметил другой читатель.
"А русские тогда захватят Польшу за один день", — возмутился ещё один пользователь.
"Он так всерьёз или Бонда пересмотрел?" — сыронизировали в комментариях.
"Страшно и глупо", — подчеркнул один из читателей.
Отметим, что польский генерал неоднократно делал одиозные заявления. Ранее Скшипчак описал возможный сценарий боевых действий при попытке захвата Калининграда силами НАТО. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя данную информацию, призвал не отвлекаться на психологические комплексы и нарративы мышления отдельных польских генералов, тем более отставных.
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