Читатели польского журнала Do Rzeczy возмутились из-за слов бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака о возможной интервенции в Белоруссию.

"Три дня — и Белоруссия будет нашей", — приводит издание слова военного, произнесённые во время беседы с газетой Super Express о миграционном кризисе на польско-белорусской границе.

Многие читатели издания всерьёз раскритиковали Скшипчака, пишет издание "Иносми". Один из пользователей даже посоветовал лишить его генеральского звания за такие провокационные заявления.

"Скшипчак уже в очередной раз высказывается очень необдуманно, его заявления звучат провокационно", — добавил ещё один комментатор.

"Надеюсь, такую военную риторику не услышат в Минске и Москве", — отметил другой читатель.

"А русские тогда захватят Польшу за один день", — возмутился ещё один пользователь.

"Он так всерьёз или Бонда пересмотрел?" — сыронизировали в комментариях.

"Страшно и глупо", — подчеркнул один из читателей.