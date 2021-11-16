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Вице-премьер Новак сообщил о договорённости по поставкам электроэнергии из РФ в Казахстан

Условия будут прорабатываться между коммерческими компаниями, подчеркнул зампред правительства.

16 ноября, 03:17

Фото © Pixabay

Россия и Казахстан договорились об экспорте электроэнергии из РФ. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

"Достигнута договорённость о том, что такие поставки электроэнергии будут, но должны быть обеспечены коммерческие условия. Условия будут прорабатываться между коммерческими компаниями", — приводит его слова ТАСС.

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Вопрос об экспорте российской электроэнергии Новак обсуждал 15 ноября на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Также стороны затронули и другие темы, например вопрос сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, включая нефтегазовую отрасль.

Ранее ФАС заявила, что не ожидает роста цен на электроэнергию из-за введения эталонных тарифов. В ведомстве убеждены, что новый метод поможет исключить субъективизм и тарифную дискриминацию.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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