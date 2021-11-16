Барбадос станет первым независимым государством с посольством в метавселенной
Ориентировочно открытие дипмиссии запланировано на январь. Власти страны заявили, что таким образом намереваются увеличить число своих дипломатических представительств.
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Барбадос станет первым независимым государством с посольством в метавселенной. Об этом сообщает компания Decentraland.
"Мы с гордостью приветствуем сегодня в Decentraland правительство Барбадоса, которое открывает первое в мире посольство в метавселенной", — говорится в заявлении компании в "Твиттере".
Портал CoinDesk со ссылкой на министерство иностранных дел и внешней торговли Барбадоса сообщает, что власти страны рассматривают возможность заключения соглашения и с другими метавселенными, например SuperWorld и Somnium Space.
Ориентировочно открытие дипмиссии запланировано на январь. Посол Барбадоса в ОАЭ Гэбриел Абед заявил, что таким образом власти страны намереваются увеличить число своих дипломатических представительств.
Ранее Марк Цукерберг сообщил, что основанная им компания Facebook меняет название на Meta. Он представил новый логотип в виде синей ленты Мёбиуса и добавил, что теперь все продукты компании объединены общим видением — воплощать в жизнь метавселенную. И теперь есть название, которое отражает масштабы этого.
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