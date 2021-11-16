Барбадос станет первым независимым государством с посольством в метавселенной. Об этом сообщает компания Decentraland.

"Мы с гордостью приветствуем сегодня в Decentraland правительство Барбадоса, которое открывает первое в мире посольство в метавселенной", — говорится в заявлении компании в "Твиттере".

Портал CoinDesk со ссылкой на министерство иностранных дел и внешней торговли Барбадоса сообщает, что власти страны рассматривают возможность заключения соглашения и с другими метавселенными, например SuperWorld и Somnium Space.

Ориентировочно открытие дипмиссии запланировано на январь. Посол Барбадоса в ОАЭ Гэбриел Абед заявил, что таким образом власти страны намереваются увеличить число своих дипломатических представительств.