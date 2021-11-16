Pfizer проведёт в России испытания нового препарата против ковида

Росздравнадзор разрешил американской фармацевтической компании Pfizer провести в России клинические испытания эффективности нового препарата для профилактики коронавируса. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств.

Отмечается, что участниками испытаний станут совершеннолетние жители Московской области, Санкт-Петербурга, Смоленска, Барнаула и других городов, которые контактировали в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями CoViD-19. Всего в исследованиях будет задействовано 90 человек.

Речь идёт о препарате Paxlovid (ингибитор протеазы плюс ритонавир). По словам представителя компании Pfizer, общее число участников глобальных испытаний лекарства составляет семь тысяч человек из разных стран, в том числе из России. Если препарат одобрят локальные регулирующие органы, то производитель обеспечит его доступ на рынках всех этих государств.