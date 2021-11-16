Ракетный эсминец ВМС США покидает Чёрное море

Американский ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter начал переход из Чёрного моря после проведения военных учений с союзниками по Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США в "Твиттере" .

"Ракетный эсминец USS Porter приступил к запланированному транзиту в южном направлении из Чёрного в Средиземное море после проведения морских операций и учений совместно с союзниками и партнёрами по НАТО", — говорится в сообщении.