НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Ракетный эсминец ВМС США покидает Чёрное море

Корабль приступил к транзиту в Средиземное море после проведения учений с союзниками по НАТО.

16 ноября, 06:16
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/USNavyEurope/status/1460482932968144896" target="_blank" rel="noopener noreferrer">USNavyEurope</a></p>

Фото © Twitter / USNavyEurope

Американский ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter начал переход из Чёрного моря после проведения военных учений с союзниками по Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США в "Твиттере".

"Ракетный эсминец USS Porter приступил к запланированному транзиту в южном направлении из Чёрного в Средиземное море после проведения морских операций и учений совместно с союзниками и партнёрами по НАТО", — говорится в сообщении.

Цеков уличил НАТО в "непрозрачности" после слов о "силах России" у границ Украины

Цеков уличил НАТО в "непрозрачности" после слов о "силах России" у границ Украины

Напомним, накануне, 15 ноября, флагманский корабль Шестого флота Mount Whitney американских Военно-морских сил начал переход из Чёрного моря в Средиземное после завершения учений союзников НАТО. В Минобороны РФ не исключили, что целью морских операций является освоение возможного пути военных действий на юго-востоке Украины.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1