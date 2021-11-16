Ракетный эсминец ВМС США покидает Чёрное море
Корабль приступил к транзиту в Средиземное море после проведения учений с союзниками по НАТО.
Фото © Twitter / USNavyEurope
Американский ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Porter начал переход из Чёрного моря после проведения военных учений с союзниками по Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США в "Твиттере".
"Ракетный эсминец USS Porter приступил к запланированному транзиту в южном направлении из Чёрного в Средиземное море после проведения морских операций и учений совместно с союзниками и партнёрами по НАТО", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне, 15 ноября, флагманский корабль Шестого флота Mount Whitney американских Военно-морских сил начал переход из Чёрного моря в Средиземное после завершения учений союзников НАТО. В Минобороны РФ не исключили, что целью морских операций является освоение возможного пути военных действий на юго-востоке Украины.
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