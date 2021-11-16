Учёный Петрукович рассказал о разрушающих Землю метеоритах
Небесные тела, похожие на то, что было обнаружено в Челябинске, падают по несколько штук ежегодно, отметил эксперт.
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Метеориты размером в километр, подобные Тунгусскому, могут серьёзно разрушить Землю. По словам директора Института космических исследований РАН, члена-корреспондента РАН Анатолия Петруковича, такие небесные тела падают раз в сотни лет. Об этом учёный рассказал в беседе с Ura.ru.
"Крупные небесные тела, такие как Тунгусский метеорит, падают на Землю раз в сотни лет и вызывают разрушение. Если говорить о катастрофических воздействиях на планету из-за астероидов, то это, условно говоря, бывает раз в миллион лет. Такие крупные объекты видны издалека, мы можем заранее просчитывать их орбиты и определять, насколько близко они подходят к Земле", — отметил Петрукович.
По его словам, метеориты небольшого размера, по типу Челябинского, который столкнулся с Землёй в феврале 2013 года, падают по несколько штук ежегодно. Они улетают в океан и не касаются населённых пунктов. А заметить такие тела можно только за пару часов до падения, отметил научный сотрудник Астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин.
"Метеориты мелкие и видны лишь за несколько часов до подлёта к Земле, да и то не всегда. Если движение идёт со стороны Солнца, то рассмотреть что-либо совершенно невозможно, так как небесное тело ослепляет телескопы. Такой метеорит как раз и упал в Челябинске, мы его не заметили", — сообщил учёный.
Ранее Лайф рассказывал, что в Антарктиде нашли следы гигантского взрыва. По подсчётам учёных, над континентом разрушился объект диаметром от 100 до 150 метров, воздух при этом нагрелся до температуры почти как на поверхности Солнца.
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