Учёный Петрукович рассказал о разрушающих Землю метеоритах

Метеориты размером в километр, подобные Тунгусскому, могут серьёзно разрушить Землю. По словам директора Института космических исследований РАН, члена-корреспондента РАН Анатолия Петруковича, такие небесные тела падают раз в сотни лет. Об этом учёный рассказал в беседе с Ura.ru.

"Крупные небесные тела, такие как Тунгусский метеорит, падают на Землю раз в сотни лет и вызывают разрушение. Если говорить о катастрофических воздействиях на планету из-за астероидов, то это, условно говоря, бывает раз в миллион лет. Такие крупные объекты видны издалека, мы можем заранее просчитывать их орбиты и определять, насколько близко они подходят к Земле", — отметил Петрукович.

По его словам, метеориты небольшого размера, по типу Челябинского, который столкнулся с Землёй в феврале 2013 года, падают по несколько штук ежегодно. Они улетают в океан и не касаются населённых пунктов. А заметить такие тела можно только за пару часов до падения, отметил научный сотрудник Астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин.

"Метеориты мелкие и видны лишь за несколько часов до подлёта к Земле, да и то не всегда. Если движение идёт со стороны Солнца, то рассмотреть что-либо совершенно невозможно, так как небесное тело ослепляет телескопы. Такой метеорит как раз и упал в Челябинске, мы его не заметили", — сообщил учёный.