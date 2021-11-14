Следы падения внеземного объекта: Удивительная находка в пустыне Атакама До сих пор предполагалось, что разбросанные на десятки километров странные фрагменты образовались из-за пожаров. Но детальное изучение их состава привело к совершенно другому выводу. 13 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

На этом потрясающем панорамном снимке — Паранальская обсерватория (север пустыни Атакама). Вообще, Чили — рай для астрономов. Триста ясных ночей в году. А Атакама — самая сухая из всех пустынь. Здесь годами может не быть дождей, а в некоторых местах десятилетиями. Да что там: несколько местных метеостанций не регистрировали осадков вообще НИКОГДА за всю историю наблюдений.

Атакама. Фото © Wikipedia

Но геологи установили, что это, разумеется, не всегда было так. Земля за свою историю пережила много климатических скачков, и были времена, когда Атакама была ледяной пустыней. В момент появления в этих местах первых людей (то есть примерно 12–13 тысяч лет назад) на планете вышла небольшая сравнительно тёплая передышка после очередного многовекового оледенения, а за ней снова последовало похолодание. В те времена здесь были деревья, болота, реки.

Так вот, как показало исследование, именно тогда на севере Атакамы на полосе длиной примерно 75 километров и возникли эти камни. Их нашли на отложениях эпохи позднего плейстоцена, то есть как раз того периода, когда здесь поселились охотники-собиратели. Дело в том, что это только с виду камни, а если их распилить, то станет ясно, что это не что иное, как стекло.

Широко распространённые стёкла, генерируемые кометными огненными шарами во время позднего плейстоцена в пустыне Атакама, Чили. Фото © Geological Society of America | GEOLOGY

Самым древним из известных на сегодняшний день рукотворным стеклянным предметам около 3,5 тысячи лет. Считается, что производить стекло начали в Древнем Египте и Месопотамии. Бывает, конечно, стекло природное, например вулканическое, но в местах данных находок никаких следов вулканической активности нет. Именно поэтому стекло времён плейстоцена совершенно озадачило.

Его нашли в 2012 году. Рассказавшие о нём учёные тогда сразу заподозрили что-то внеземное. Через несколько лет вышла статья, в которой говорилось, что на самом деле стекляшки образовались из-за природных пожаров, которые бывали в Атакаме в её болотисто-травянистые годы. Надо сказать, что для получения стекла требуется главным образом расплавить кварцевый песок и добавить соду и известь. То есть это основа технологии, по которой его делают в наши дни. В данном случае внешний вид "изделий" говорит геологам о том, что сначала образовались сравнительно тонкие пластинки (по пять-семь сантиметров толщиной), а потом их скрутило в большие переплетённые структуры. И учёные предполагали, что всю эту работу проделало пламя горящей растительности.

А теперь выясняется следующее: в изученных образцах в числе прочего имеется очень тугоплавкий минерал бадделеит, это оксид циркония. Сам по себе он вполне земной, добывается, например, на Ковдорском месторождении под Мурманском. Но ситуация такова, что минерал этот является продуктом разложения другого вещества — циркона. Чтобы это разложение произошло, нужна температура как минимум +1670 градусов Цельсия. Планетолог из Брауновского университета (США) Питер Шульц заверил, что никакой самый мощный природный пожар не в состоянии дать такой температуры. Он убеждён, что приготовить подобное блюдо можно только в результате мощнейшего взрыва в атмосфере, причём невысоко над поверхностью Земли.

Планетарные геологи собрали более трёхсот образцов этого древнего стекла. Оно оказалось либо зелёным, либо коричневатым. Пару десятков фрагментов отшлифовали, рассмотрели под электронным микроскопом и нашли ещё много интересного, а именно бесчисленное множество тёмных зёрнышек — вкраплений минералов весьма любопытного состава. Например, прослеживается троилит, а троилит это сульфид железа, который находят по большей части в метеоритах. Кстати, это самый распространённый сульфид на Луне, что подтверждает анализ грунта, привезённого астронавтами "Аполлонов". А ещё в стекле нашли соединение натрия, кальция, фосфора и кислорода под названием бухвальдит, а его, похоже (кроме как в упавшем в Гренландии метеорите Cape York) больше вообще нигде не видели. Стоит упомянуть и, скажем, пирротин, тоже разновидность сульфида железа, минерал пусть и не исключительно, но довольно-таки метеоритный.

Ну и ещё одним аргументом американских планетологов стала вот эта глыба весом 23 миллиарда тонн — комета Wild 2. Она кружится по орбите вокруг Солнца примерно между орбитами Марса и Юпитера и совершает оборот меньше чем за 15 лет. Очень быстрая. Говоря научным языком, короткопериодическая.

Комета Wild 2, сфотографированная зондом Stardust в 2004 году. Фото © NASA

В 1999 году NASA отправило к ней зонд Stardust. В 2004-м он пролетел возле Wild 2 и собрал частицы её комы, то есть окружающего её облака частиц. Через два года аппарат вернулся на Землю, взятые образцы разослали учёным по всему миру. Порция досталась и Брауновскому университету. Как выяснилось, минеральный состав космической льдины очень во многом совпадает с тем, что наблюдается в плейстоценовом стекле. Это окончательно убедило учёных в том, что 12 тысяч лет назад в земную атмосферу над Атакамой влетела комета и начала разрушаться с оглушительными взрывами, которые повторялись чуть ли не каждые несколько секунд, породили сверхзвуковые потоки ветра и чудовищный жар. Можно себе представить, что испытали древние охотники и собиратели.

Авторы Адель Романенкова