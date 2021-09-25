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Второй Тунгусский: Тайна Витимского болида — мнения учёных и рассказы участников экспедиций

Прошло без малого два десятка лет, а наука так и не смогла дать однозначного ответа на вопрос о том, что упало на Землю под Иркутском в ночь на 25 сентября 2002 года.

24 сентября, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

"Обычная ночная смена. Краем глаза вижу метеорит. Большой, формой напоминает волан от бадминтона. Пролетел и скрылся за гольцом. Затем вдруг словно по небу молоко разлили: становилось всё светлее и светлее. Небо окрасилось в белый цвет". Это фрагмент рассказа одного из очевидцев события — старателя Романа Ледкова, его слова приводятся в публикации на сайте Лаборатории метеоритики Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского. В статье есть ещё несколько цитат от свидетелей необычного явления.

По небу пронеслось тело округлой формы. За ним тянулся хвост. Упало за сопку. Думаю, звезда, что ли? Но слишком уж большая звезда. Через десять секунд раздался взрыв, затем — второй. В кабинете у меня аж дверь распахнулась, — поделилась тогда сторож Валентина Леонтьева.

Без восьми два ночи. Плотные кучевые облака на небе. Стою, курю. Вдруг сверкнуло. Думаю — зарница. Но свечение нарастает, словно кто-то включает одну лампочку за другой. Стало светло, как днём. С юго-запада на северо-восток летел предмет... Шар не шар — не поймёшь, вокруг него бирюзовое свечение. Может, размером с лунный диск, как мы его наблюдаем. А за ним хвост красноватый, как искры от костра. Угол падения — градусов 60. Скорость движения объекта была очень высока. Пока это всё пролетело, я успел докурить сигарету, и через 30 секунд раздался гул, словно далёкий взрыв, — вспоминал сотрудник мэрии города Бодайбо Виталий Валюк.

Итак, это произошло в ночь на 25 сентября 2002 года в Иркутской области, в окрестностях реки Витим, отсюда и название — Витимский метеорит, или Витимский болид. Пролёт небесного тела зафиксировал спутник ВВС США. Аппарат обнаружил его на высоте 62 километров, а в 30 километрах от земли болид скрылся из вида. На основании американских данных и пытались установить место падения. Но оказалось невероятно сложно. Изначально предполагали, что это где-то между Бодайбо и посёлком Балахнинским, позже писали о поисках в 60 километрах от посёлка Мама. Ориентировались на координаты в момент исчезновения тела с радара американского спутника. Но учёные очень сомневаются, что именно там болид и упал, — по их мнению, он продолжил движение по траектории под углом в 34 градуса. Следы ведут в глухую тайгу.

Снимок с вертолёта локального вывала стланика — "Гусиная лапа" (0,5 х 0,7км) в районе взрыва Витимского болида. Фото © bourabai.kz

Снимок с вертолёта локального вывала стланика — "Гусиная лапа" (0,5 х 0,7км) в районе взрыва Витимского болида. Фото © bourabai.kz

Попытки добраться до места падения начались спустя неделю и повторялись несколько раз. В экспедиции отправлялись учёные из Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН и Иркутского государственного университета, а ещё исследователи из организации "Космопоиск". Последние рассказали, что дошли до той точки, где болид должен был пролететь над рекой Витим, и нашли неподалёку территорию с полностью поваленным лесом. По их словам, эта зона сплошного вывала занимала площадь примерно 10 на 6 километров и имела форму овала, а в середине этого овала прослеживалось тёмное пятно, как полагают энтузиасты, в этом месте лес сгорел. Сообщалось, что в низинах деревья были вырваны с корнем, а у расположенных выше были сломаны стволы. Кроме того, по данным организации, удалось организовать съёмку с воздуха и в кадр попала целая коллекция "воронок". Лайфу удалось связаться с одним из участников экспедиции этой организации — геологом Александром Солёным.

Нам геологи выделили вертолёт, и мы летали ещё сверху снимали, там очень много было этих ударных областей. А мы были тогда на трёх. Там прямо выжженные были такие деревья, и были такие участки, где видны такие воронки большие

Александр Солёный

Геолог, участник экспедиции к месту падения Витимского метеорита

<p>Нам геологи выделили вертолёт, и мы летали ещё сверху снимали, там очень много было этих ударных областей. А мы были тогда на трёх. Там прямо выжженные были такие деревья, и были такие участки, где видны такие воронки большие</p>
<p>Нам геологи выделили вертолёт, и мы летали ещё сверху снимали, там очень много было этих ударных областей. А мы были тогда на трёх. Там прямо выжженные были такие деревья, и были такие участки, где видны такие воронки большие</p>

Александр Солёный посетовал, что у него снимков после экспедиции не осталось, но выразил надежду, что они есть в музее "Космопоиска" в Царицыно. На странице музея во "ВКонтакте" ни фотографий, ни описания экспедиции к месту падения Витимского болида нет. Кроме того, высказывались версии, что поваленные, вырванные и обожжённые деревья могли оказаться жертвами ураганов и обычных лесных пожаров.

Найдены ли фрагменты болида?

Фото © meteorites.ru

Фото © meteorites.ru

Изначально в СМИ писали, что да, но это не подтвердилось. Во всяком случае, о каких-либо собранных камнях внеземного происхождения ничего не известно. В том же "Космопоиске" уверяют, что нашли некие мельчайшие частицы на снегу.

Когда мы приехали, мы увидели, что всё изрыто, изрытая поверхность, все деревья поломаны, и мы там ходили, искали-искали, но, собственно, ничего не нашли. Там ещё снег лежал на перевале, и Вадим Чернобров (руководитель "Космопоиска". — Прим. Лайфа) говорит: "Там на снегу какие-то частицы лежат, давайте соберём и сдадим". И они эти частицы собрали, и оказалось, что это там какой-то элемент космический, не помню я уже

Александр Солёный

Геолог, участник экспедиции к месту падения Витимского метеорита

<p>Когда мы приехали, мы увидели, что всё изрыто, изрытая поверхность, все деревья поломаны, и мы там ходили, искали-искали, но, собственно, ничего не нашли. Там ещё снег лежал на перевале, и Вадим Чернобров (руководитель "Космопоиска". — <em style="font-style: italic;">Прим. Лайфа</em>) говорит: "Там на снегу какие-то частицы лежат, давайте соберём и сдадим". И они эти частицы собрали, и оказалось, что это там какой-то элемент космический, не помню я уже</p>
<p>Когда мы приехали, мы увидели, что всё изрыто, изрытая поверхность, все деревья поломаны, и мы там ходили, искали-искали, но, собственно, ничего не нашли. Там ещё снег лежал на перевале, и Вадим Чернобров (руководитель "Космопоиска". — <em style="font-style: italic;">Прим. Лайфа</em>) говорит: "Там на снегу какие-то частицы лежат, давайте соберём и сдадим". И они эти частицы собрали, и оказалось, что это там какой-то элемент космический, не помню я уже</p>

Из публикации Вадима Черноброва следует, что в образцах снега было обнаружено "аномальное количество слаборадиоактивных изотопов кобальта и цезия", и что это показал анализ, проведённый в лаборатории Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Меж тем участник другой экспедиции, доцент Уральского государственного университета, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский относится к этим данным скептически.

Сказки это, это вопросы к "Космопоиску". Это всё фейки. И во всей деятельности Вадима Черноброва в этой экспедиции нам пришлось очень многое дезавуировать (подвергнуть сомнению. — Прим. Лайфа) из того, что он там наговорил, а потом печатал. Этого всего не было

Виктор Гроховский

Доцент Уральского государственного университета, член комитета по метеоритам РАН

<p>Сказки это, это вопросы к "Космопоиску". Это всё фейки. И во всей деятельности Вадима Черноброва в этой экспедиции нам пришлось очень многое дезавуировать (подвергнуть сомнению. — <em style="font-style: italic;">Прим. Лайфа</em>) из того, что он там наговорил, а потом печатал. Этого всего не было</p>
<p>Сказки это, это вопросы к "Космопоиску". Это всё фейки. И во всей деятельности Вадима Черноброва в этой экспедиции нам пришлось очень многое дезавуировать (подвергнуть сомнению. — <em style="font-style: italic;">Прим. Лайфа</em>) из того, что он там наговорил, а потом печатал. Этого всего не было</p>

Надо сказать, что были попытки вычислить, насколько велико и массивно прилетевшее небесное тело. Проблема в том, что для этого хорошо бы знать скорость его движения. Если исходить из маловероятных 11 километров в секунду, то при входе в атмосферу это должна быть глыба примерно в 160 тонн, а до поверхности дошло бы около 60 тонн. Но ближе к истине считают скорость около 25 километров в секунду, и тогда получается, что в атмосферу вошло тело в сотню килограммов, а упало всего несколько килограммов.

Раньше говорили, что это было мощное явление, но очевидцев особо и не было, была облачность сильная. Когда мы в Бодайбо в экспедиции опрашивали людей, это ж не было документировано, нет ни одного снимка, по которому можно было бы оценить хотя бы вот сейчас, имея опыт наблюдения всех этих болидов, и что-то сказать определённое. Все экспедиции были в районе, который давал американский источник. Насколько эта система координат привязана была точно, я не могу сказать. Слишком большая тайга, даже точку погасания не могли зафиксировать. Она была, конечно, немного севернее Бодайбо, но этого мало для поиска, поэтому наши экспедиции ничего не дали. В тайге очень трудно искать. Тунгуска — яркий пример

Виктор Гроховский

Доцент Уральского государственного университета, член комитета по метеоритам РАН

<p>Раньше говорили, что это было мощное явление, но очевидцев особо и не было, была облачность сильная. Когда мы в Бодайбо в экспедиции опрашивали людей, это ж не было документировано, нет ни одного снимка, по которому можно было бы оценить хотя бы вот сейчас, имея опыт наблюдения всех этих болидов, и что-то сказать определённое. Все экспедиции были в районе, который давал американский источник. Насколько эта система координат привязана была точно, я не могу сказать. Слишком большая тайга, даже точку погасания не могли зафиксировать. Она была, конечно, немного севернее Бодайбо, но этого мало для поиска, поэтому наши экспедиции ничего не дали. В тайге очень трудно искать. Тунгуска — яркий пример</p>
<p>Раньше говорили, что это было мощное явление, но очевидцев особо и не было, была облачность сильная. Когда мы в Бодайбо в экспедиции опрашивали людей, это ж не было документировано, нет ни одного снимка, по которому можно было бы оценить хотя бы вот сейчас, имея опыт наблюдения всех этих болидов, и что-то сказать определённое. Все экспедиции были в районе, который давал американский источник. Насколько эта система координат привязана была точно, я не могу сказать. Слишком большая тайга, даже точку погасания не могли зафиксировать. Она была, конечно, немного севернее Бодайбо, но этого мало для поиска, поэтому наши экспедиции ничего не дали. В тайге очень трудно искать. Тунгуска — яркий пример</p>

Кстати, о Тунгуске — Витимское событие часто называют вторым Тунгусским. Впрочем, учёные считают, что упавшее под Иркутском тело не идёт ни в какое сравнение с феноменом 1908 года: то, что натворил Тунгусский метеорит, оценивают в 15–40 миллионов тонн тротила. Витимский гораздо слабее — всего около 200 тонн тротила, как считают в США.

"Закрытая тема"

Фото © meteorites.ru

Фото © meteorites.ru

Кандидат физико-математических наук, геофизик Андрей Ольховатов рассказал Лайфу, что тоже изучал вопрос Витимского болида, но не пришёл к однозначному выводу.

Сам-то я там по снегу не топтался, но исходя из того, что я читал, когда интересовался этой темой, у меня такое впечатление, что достоверно там ничего не нашли, хотя там энтузиасты предполагают, что то, что они там нашли, эти пылинки, это от болида. Но это может быть так, а может быть и не так. Пыль космическая, она всегда везде падает, даже если это действительно космическая пыль была. Так что, увы. Боюсь, что Витим — это закрытая тема, малоизученное явление по ряду причин. Оно в такой местности проходило, где, как говорится, и народу мало, зимой к тому же

Андрей Ольховатов

Геофизик, кандидат физико-математических наук

<p>Сам-то я там по снегу не топтался, но исходя из того, что я читал, когда интересовался этой темой, у меня такое впечатление, что достоверно там ничего не нашли, хотя там энтузиасты предполагают, что то, что они там нашли, эти пылинки, это от болида. Но это может быть так, а может быть и не так. Пыль космическая, она всегда везде падает, даже если это действительно космическая пыль была. Так что, увы. Боюсь, что Витим — это закрытая тема, малоизученное явление по ряду причин. Оно в такой местности проходило, где, как говорится, и народу мало, зимой к тому же</p>
<p>Сам-то я там по снегу не топтался, но исходя из того, что я читал, когда интересовался этой темой, у меня такое впечатление, что достоверно там ничего не нашли, хотя там энтузиасты предполагают, что то, что они там нашли, эти пылинки, это от болида. Но это может быть так, а может быть и не так. Пыль космическая, она всегда везде падает, даже если это действительно космическая пыль была. Так что, увы. Боюсь, что Витим — это закрытая тема, малоизученное явление по ряду причин. Оно в такой местности проходило, где, как говорится, и народу мало, зимой к тому же</p>

Таким образом, мы приходим к тому, что достоверных данных о фрагментах Витимского метеорита и следах его падения нет. Похоже, главный феномен Витимского болида заключается в том, что при всех научно-технических возможностях современного человечества вот уже почти 20 лет не удаётся добиться чёткого ответа на конкретный вопрос: что это было?

"Чёрный день" на Ямале: Что за таинственная аномалия случилась в 1938 году

"Чёрный день" на Ямале: Что за таинственная аномалия случилась в 1938 году

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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