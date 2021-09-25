Второй Тунгусский: Тайна Витимского болида — мнения учёных и рассказы участников экспедиций Прошло без малого два десятка лет, а наука так и не смогла дать однозначного ответа на вопрос о том, что упало на Землю под Иркутском в ночь на 25 сентября 2002 года. 24 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

"Обычная ночная смена. Краем глаза вижу — метеорит. Большой, формой напоминает волан от бадминтона. Пролетел и скрылся за гольцом. Затем вдруг словно по небу молоко разлили: становилось всё светлее и светлее. Небо окрасилось в белый цвет". Это фрагмент рассказа одного из очевидцев события — старателя Романа Ледкова, его слова приводятся в публикации на сайте Лаборатории метеоритики Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского. В статье есть ещё несколько цитат от свидетелей необычного явления.

— По небу пронеслось тело округлой формы. За ним тянулся хвост. Упало за сопку. Думаю, звезда, что ли? Но слишком уж большая звезда. Через десять секунд раздался взрыв, затем — второй. В кабинете у меня аж дверь распахнулась, — поделилась тогда сторож Валентина Леонтьева.

— Без восьми два ночи. Плотные кучевые облака на небе. Стою, курю. Вдруг сверкнуло. Думаю — зарница. Но свечение нарастает, словно кто-то включает одну лампочку за другой. Стало светло, как днём. С юго-запада на северо-восток летел предмет... Шар не шар — не поймёшь, вокруг него бирюзовое свечение. Может, размером с лунный диск, как мы его наблюдаем. А за ним хвост красноватый, как искры от костра. Угол падения — градусов 60. Скорость движения объекта была очень высока. Пока это всё пролетело, я успел докурить сигарету, и через 30 секунд раздался гул, словно далёкий взрыв, — вспоминал сотрудник мэрии города Бодайбо Виталий Валюк.

Итак, это произошло в ночь на 25 сентября 2002 года в Иркутской области, в окрестностях реки Витим, отсюда и название — Витимский метеорит, или Витимский болид. Пролёт небесного тела зафиксировал спутник ВВС США. Аппарат обнаружил его на высоте 62 километров, а в 30 километрах от земли болид скрылся из вида. На основании американских данных и пытались установить место падения. Но оказалось невероятно сложно. Изначально предполагали, что это где-то между Бодайбо и посёлком Балахнинским, позже писали о поисках в 60 километрах от посёлка Мама. Ориентировались на координаты в момент исчезновения тела с радара американского спутника. Но учёные очень сомневаются, что именно там болид и упал, — по их мнению, он продолжил движение по траектории под углом в 34 градуса. Следы ведут в глухую тайгу.

Снимок с вертолёта локального вывала стланика — "Гусиная лапа" (0,5 х 0,7км) в районе взрыва Витимского болида. Фото © bourabai.kz

Попытки добраться до места падения начались спустя неделю и повторялись несколько раз. В экспедиции отправлялись учёные из Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН и Иркутского государственного университета, а ещё исследователи из организации "Космопоиск". Последние рассказали, что дошли до той точки, где болид должен был пролететь над рекой Витим, и нашли неподалёку территорию с полностью поваленным лесом. По их словам, эта зона сплошного вывала занимала площадь примерно 10 на 6 километров и имела форму овала, а в середине этого овала прослеживалось тёмное пятно, как полагают энтузиасты, в этом месте лес сгорел. Сообщалось, что в низинах деревья были вырваны с корнем, а у расположенных выше были сломаны стволы. Кроме того, по данным организации, удалось организовать съёмку с воздуха и в кадр попала целая коллекция "воронок". Лайфу удалось связаться с одним из участников экспедиции этой организации — геологом Александром Солёным.

Нам геологи выделили вертолёт, и мы летали ещё сверху снимали, там очень много было этих ударных областей. А мы были тогда на трёх. Там прямо выжженные были такие деревья, и были такие участки, где видны такие воронки большие Александр Солёный Геолог, участник экспедиции к месту падения Витимского метеорита

Александр Солёный посетовал, что у него снимков после экспедиции не осталось, но выразил надежду, что они есть в музее "Космопоиска" в Царицыно. На странице музея во "ВКонтакте" ни фотографий, ни описания экспедиции к месту падения Витимского болида нет. Кроме того, высказывались версии, что поваленные, вырванные и обожжённые деревья могли оказаться жертвами ураганов и обычных лесных пожаров.

Найдены ли фрагменты болида?

Изначально в СМИ писали, что да, но это не подтвердилось. Во всяком случае, о каких-либо собранных камнях внеземного происхождения ничего не известно. В том же "Космопоиске" уверяют, что нашли некие мельчайшие частицы на снегу.

Когда мы приехали, мы увидели, что всё изрыто, изрытая поверхность, все деревья поломаны, и мы там ходили, искали-искали, но, собственно, ничего не нашли. Там ещё снег лежал на перевале, и Вадим Чернобров (руководитель "Космопоиска". — Прим. Лайфа) говорит: "Там на снегу какие-то частицы лежат, давайте соберём и сдадим". И они эти частицы собрали, и оказалось, что это там какой-то элемент космический, не помню я уже Александр Солёный Геолог, участник экспедиции к месту падения Витимского метеорита

Из публикации Вадима Черноброва следует, что в образцах снега было обнаружено "аномальное количество слаборадиоактивных изотопов кобальта и цезия", и что это показал анализ, проведённый в лаборатории Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Меж тем участник другой экспедиции, доцент Уральского государственного университета, член комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский относится к этим данным скептически.

Сказки это, это вопросы к "Космопоиску". Это всё фейки. И во всей деятельности Вадима Черноброва в этой экспедиции нам пришлось очень многое дезавуировать (подвергнуть сомнению. — Прим. Лайфа) из того, что он там наговорил, а потом печатал. Этого всего не было Виктор Гроховский Доцент Уральского государственного университета, член комитета по метеоритам РАН

Надо сказать, что были попытки вычислить, насколько велико и массивно прилетевшее небесное тело. Проблема в том, что для этого хорошо бы знать скорость его движения. Если исходить из маловероятных 11 километров в секунду, то при входе в атмосферу это должна быть глыба примерно в 160 тонн, а до поверхности дошло бы около 60 тонн. Но ближе к истине считают скорость около 25 километров в секунду, и тогда получается, что в атмосферу вошло тело в сотню килограммов, а упало всего несколько килограммов.

Раньше говорили, что это было мощное явление, но очевидцев особо и не было, была облачность сильная. Когда мы в Бодайбо в экспедиции опрашивали людей, это ж не было документировано, нет ни одного снимка, по которому можно было бы оценить хотя бы вот сейчас, имея опыт наблюдения всех этих болидов, и что-то сказать определённое. Все экспедиции были в районе, который давал американский источник. Насколько эта система координат привязана была точно, я не могу сказать. Слишком большая тайга, даже точку погасания не могли зафиксировать. Она была, конечно, немного севернее Бодайбо, но этого мало для поиска, поэтому наши экспедиции ничего не дали. В тайге очень трудно искать. Тунгуска — яркий пример Виктор Гроховский Доцент Уральского государственного университета, член комитета по метеоритам РАН

Кстати, о Тунгуске — Витимское событие часто называют вторым Тунгусским. Впрочем, учёные считают, что упавшее под Иркутском тело не идёт ни в какое сравнение с феноменом 1908 года: то, что натворил Тунгусский метеорит, оценивают в 15–40 миллионов тонн тротила. Витимский гораздо слабее — всего около 200 тонн тротила, как считают в США.

"Закрытая тема"

Кандидат физико-математических наук, геофизик Андрей Ольховатов рассказал Лайфу, что тоже изучал вопрос Витимского болида, но не пришёл к однозначному выводу.

Сам-то я там по снегу не топтался, но исходя из того, что я читал, когда интересовался этой темой, у меня такое впечатление, что достоверно там ничего не нашли, хотя там энтузиасты предполагают, что то, что они там нашли, эти пылинки, это от болида. Но это может быть так, а может быть и не так. Пыль космическая, она всегда везде падает, даже если это действительно космическая пыль была. Так что, увы. Боюсь, что Витим — это закрытая тема, малоизученное явление по ряду причин. Оно в такой местности проходило, где, как говорится, и народу мало, зимой к тому же Андрей Ольховатов Геофизик, кандидат физико-математических наук

Таким образом, мы приходим к тому, что достоверных данных о фрагментах Витимского метеорита и следах его падения нет. Похоже, главный феномен Витимского болида заключается в том, что при всех научно-технических возможностях современного человечества вот уже почти 20 лет не удаётся добиться чёткого ответа на конкретный вопрос: что это было?

Авторы Адель Романенкова