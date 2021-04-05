Второй Тунгусский: в Антарктиде нашли следы гигантского взрыва

По подсчётам учёных, над континентом разрушился объект диаметром от 100 до 150 метров, воздух при этом нагрелся до температуры почти как на поверхности Солнца.

Что именно нашли в Антарктиде

17 крошечных песчинок диаметром от одной десятой до трёх десятых миллиметра. Их удалось отсеять из примерно шести килограммов породы, взятой на вершине горы Валнумфьеллет, что находится на востоке континента, на Земле Королевы Мод.

Частицы эти чёрного цвета и имеют иногда почти идеальную сферическую форму. В основном они представляют собой как бы сросшиеся шарики. В Кентском университете (Великобритания) установили, что по химическому составу они резко отличаются от земных пород, то есть имеют явное космическое происхождение. Кроме того, все они фрагменты одного и того же небесного тела. Отмечается, что в них много никеля и магния, содержится в том числе драгоценный минерал шпинель, а также оливин, тоже очень красивый зелёный камень. В целом они представляют собой самый распространённый тип метеоритов — углистый хондрит.

Их возраст точно определить не удаётся. Но ранее нечто удивительно похожее по составу находили в двух разных ледяных кернах, расположенных в тысячах километров от горы Валнумфьеллет. Особенно много сходств с частицами, найденными во льдах на Полярном плато, это сравнительно недалеко от полюса. Учёные подозревают, что это следы одного и того же катастрофического события.

Когда был взрыв

430 тысяч лет назад. В небе над Антарктидой тогда разрушился астероид диаметром 100–150 метров. Поскольку соответствующего кратера на континенте не нашли, с учётом невероятного разброса фрагментов вывод очевиден: огромный камень не рухнул на Землю целиком. Он горел в атмосфере при температуре, примерно как на поверхности Солнца или немного меньше — пять тысяч градусов по Цельсию. Не исключается, что из-за этого в Антарктиде растаяло несколько сантиметров льда. В результате камень раздробился и вызвал метеоритный ливень. Ударная волна прокатилась по территории примерно в 100 тысяч квадратных километров.

Такие события учёные называют подобными тунгусскому. Напомним: в июне 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска произошло разрушительное природное явление. По основной версии, в воздухе на высоте семь-десять километров взорвался болид. На площади более двух тысяч квадратных километров повалило деревья, начался лесной пожар. В радиусе сотен километров выбило стёкла в домах.

Что если бы такое случилось сейчас

Всё зависит от места взрыва. Если над Антарктидой, то, по мнению учёных, людям это не угрожает, они заметят лишь большой шлейф из пыли и кристалликов льда. Но над густонаселённой территорией такое событие стало бы трагедией с миллионами жертв и повреждениями в радиусе сотен километров.

Самые интересные метеориты из Антарктиды

Фрагмент метеорита Yamato 691. Фото © Museums Victoria Collections

Это фрагмент камня, который нашли в 1969 году и тоже на Земле Королевы Мод, а точнее — в горах, названных в честь на этот раз бельгийской королевы Фабиолы. Это один из девяти аналогичных образцов одного и того же происхождения. Учёные установили, что всем им около четырёх с половиной миллиардов лет и прилетели они с небесного тела, которое находилось приблизительно между Марсом и Юпитером. Примечательно, что в тех краях находится пояс астероидов. Есть гипотеза, что это обломки планеты. А конкретно данный метеорит особенно интересен тем, что содержит ранее не известный науке минерал — соединение титана и серы. Его назвали вассонитом в честь выдающегося американского исследователя метеоритов Джона Вассона.

Метеорит Yamato 000593. Фото © Wikipedia

А это марсианский метеорит, причём один из самых крупных — почти 14 килограммов. Учёным удалось восстановить всю историю его долгой жизни. Камню более миллиарда лет. Примерно 12 миллионов лет назад его выбросило в космос после того, как Марс столкнулся с каким-то тяжёлым объектом. И он блуждал в межпланетном пространстве, пока наконец не попал в зону притяжения Земли и не упал 50 тысяч лет назад опять же в горах Фабиолы. И нашли его в конце 2000 года. В его структуре обнаружили следы процесса разрушения горных пород под действием воды, а ещё удивительно богатые углеродом участки. Это наводит планетологов на мысль о том, что Марс в прошлом мог быть обитаем.

И, наконец, ещё один "пришелец с Марса", о котором мы уже недавно писали, — метеорит ALN 84001, найденный в 1984 году на Земле Виктории, это уже другой край Антарктики. В нём нашли вот такое.

Снимок фрагмента метеорита ALH 84001, сделанный с помощью электронного микроскопа. Фото © Wikipedia

По мнению многих исследователей, это не что иное, как окаменелости бактерий. При этом по своим размерам — не более 100 нанометров в диаметре — они не имеют аналогов в земной природе.

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