Байден заявил Си Цзиньпину, что США не поддерживают независимость Тайваня
Кроме того, лидер Штатов выразил беспокойство по поводу действий КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.
Фото © Facebook / Joe Biden
Америка придерживается принципа "одного Китая" и не поддерживает "независимость Тайваня". Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая прошла в формате видеосвязи.
"Правительство США будет в последовательном и долгосрочном ключе придерживаться политики "одного Китая", [американская сторона] не поддерживает "независимость Тайваня" и надеется на сохранение мира и стабильности в регионе Тайваньского пролива", — приводит Центральное телевидение Китая слова Байдена.
Также лидер Штатов заверил, что Вашингтон не собирается менять строй в Китае, "не будет создавать блок для противостояния Китаю", а также не намеревается вступать в конфликтующие отношения с Пекином.
В отчёте на сайте американской администрации по итогам встречи лидеров США и Китая, который опубликовала пресс-служба Белого дома, говорится, что США выступают "против односторонних действий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности в Тайваньском проливе". Кроме того, сам Байден выразил беспокойство по поводу действий КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибетском автономном районе и специальном административном районе Гонконге.
"Президент Байден выразил обеспокоенность по поводу действий КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также по поводу прав человека в целом", — говорится в релизе.
Ранее Си Цзиньпин в разговоре с Байденом призвал к мирному сосуществованию Китая и США. Также председатель КНР заявил, что две крупнейшие экономики мира должны усилить сотрудничество и коммуникацию.
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