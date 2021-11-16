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Экс-глава МВД Украины Аваков заявил о превращении Зеленского в авторитарного правителя

Бывший министр считает, что лидер Незалежной начал принимать всё больше волюнтаристских решений из благих намерений, при этом качество его окружения не позволило грамотно оппонировать.

16 ноября, 07:27
<p>Фото © ТАСС / Плачков Сергей</p>

Фото © ТАСС / Плачков Сергей

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Владимир Зеленский становится авторитарным правителем, потому что попал в в ловушку испытания властью, из которой сложно выбраться. Об этом пишет "Украинская правда".

По мнению Авакова, ловушка случилась по прошествии парламентских выборов. Тогда партия "Слуга народа" получила большинство.

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"И вдруг никакого баланса не осталось — я могу всё. И вот это "я могу всё" стало сумасшедшей ловушкой", — сказал Аваков в интервью изданию.

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Экс-глава МВД Украины считает, что Зеленский начал принимать всё больше волюнтаристских решений из благих намерений, при этом качество его окружения не позволило грамотно оппонировать. В связи с этим начались кадровые ошибки. Президент Незалежной начал увольнять и назначать новых, не думая, и это создало некоторые проблемы, отметил Аваков. Так, у Зеленского выработалась авторитарная манера управления, считает экс-министр.

Ранее Аваков предложил способ вернуть Украине Крым и Донбасс. Бывший министр внутренних дел считает, что нужно одних жителей этого региона признать коллаборантами, других амнистировать.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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