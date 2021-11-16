Экс-глава МВД Украины Аваков заявил о превращении Зеленского в авторитарного правителя

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Владимир Зеленский становится авторитарным правителем, потому что попал в в ловушку испытания властью, из которой сложно выбраться. Об этом пишет "Украинская правда".

По мнению Авакова, ловушка случилась по прошествии парламентских выборов. Тогда партия "Слуга народа" получила большинство.

"И вдруг никакого баланса не осталось — я могу всё. И вот это "я могу всё" стало сумасшедшей ловушкой", — сказал Аваков в интервью изданию.

Экс-глава МВД Украины считает, что Зеленский начал принимать всё больше волюнтаристских решений из благих намерений, при этом качество его окружения не позволило грамотно оппонировать. В связи с этим начались кадровые ошибки. Президент Незалежной начал увольнять и назначать новых, не думая, и это создало некоторые проблемы, отметил Аваков. Так, у Зеленского выработалась авторитарная манера управления, считает экс-министр.