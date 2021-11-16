Путин обсудил с Пашиняном обострение на границе Армении и Азербайджана
Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе Еревана. Политики договорились о продолжении дальнейших контактов по этой теме.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном новый конфликт на границе республики с Азербайджаном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе", — говорится в релизе.
Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Политики договорились о продолжении дальнейших контактов по этой теме.
Напомним, что ситуация на границе двух стран накаляется. В Минобороны Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций на границе. В Баку же утверждают, что провокацию устроил Ереван, в ответ на это военные уничтожили армянские противотанковые средства и миномёты.
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