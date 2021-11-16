Путин обсудил с Пашиняном обострение на границе Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном новый конфликт на границе республики с Азербайджаном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе", — говорится в релизе.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Политики договорились о продолжении дальнейших контактов по этой теме.