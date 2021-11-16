Рогозин обсудил с главой NASA Нельсоном вопросы безопасности экипажа МКС и совместные планы
Руководитель "Роскосмоса" также пригласил коллегу в Москву и отметил, что сам не может выехать в США "по известным причинам".
Фото © Twitter / РОГОЗИН
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин провёл телефонный разговор с руководителем NASA Биллом Нельсоном. Стороны обсудили вопросы безопасности экипажей на Международной космической станции и совместные планы.
"Если кратко и русским языком, то двигаемся дальше, обеспечиваем безопасность наших экипажей на МКС, строим совместные планы", — написал Рогозин в "Твиттере".
Рогозин также заметил, что ждёт Нельсона в Москве, так как, "по известным причинам", сам не может посетить Штаты.
Ранее сообщалось, что на МКС появилась угроза столкновения с космическим мусором. Российским космонавтам пришлось спрятаться на корабле "Союз". В результате столкновения удалось избежать. Космическое командование США заявило, что обломки появились в результате испытаний Россией противоспутниковых ракет, которые сбили советский спутник. Госдеп обвинил РФ в "безрассудстве" и создании угрозы для астронавтов.
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