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Рогозин обсудил с главой NASA Нельсоном вопросы безопасности экипажа МКС и совместные планы

Руководитель "Роскосмоса" также пригласил коллегу в Москву и отметил, что сам не может выехать в США "по известным причинам".

16 ноября, 17:41
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Rogozin/status/1449944637427359744/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РОГОЗИН</a></p>

Фото © Twitter / РОГОЗИН

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин провёл телефонный разговор с руководителем NASA Биллом Нельсоном. Стороны обсудили вопросы безопасности экипажей на Международной космической станции и совместные планы.

"Если кратко и русским языком, то двигаемся дальше, обеспечиваем безопасность наших экипажей на МКС, строим совместные планы", — написал Рогозин в "Твиттере".

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Рогозин также заметил, что ждёт Нельсона в Москве, так как, "по известным причинам", сам не может посетить Штаты.

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Ранее сообщалось, что на МКС появилась угроза столкновения с космическим мусором. Российским космонавтам пришлось спрятаться на корабле "Союз". В результате столкновения удалось избежать. Космическое командование США заявило, что обломки появились в результате испытаний Россией противоспутниковых ракет, которые сбили советский спутник. Госдеп обвинил РФ в "безрассудстве" и создании угрозы для астронавтов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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