В Минобороны доказали отсутствие угрозы для МКС при испытании противоспутниковой системы

Отмечается, что, как представлено на видео, объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. В то же время МКС находится ниже фрагментов разрушения спутника на 40–60 километров, поэтому сообщения о существовавших "рисках" для станции не соответствовали действительности. Российская система контроля космического пространства следит за каждым витком всех появляющихся объектов и прогнозирует ситуацию, уточнили в ведомстве.