В Минобороны доказали отсутствие угрозы для МКС при испытании противоспутниковой системы
Российская система контроля космического пространства следит за каждым витком всех появляющихся объектов и прогнозирует ситуацию, уточнили в ведомстве.
Кадр видео © Минобороны РФ
В Минобороны смоделировали движение фрагментов поражённого в ходе испытаний спутника. Видео © Минобороны РФ
Минобороны РФ на основе реальных данных смоделировало траекторию движения фрагментов уничтоженного спутника "Целина-Д" по отношению к другим космическим аппаратам и Международной космической станции (МКС).
Отмечается, что, как представлено на видео, объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. В то же время МКС находится ниже фрагментов разрушения спутника на 40–60 километров, поэтому сообщения о существовавших "рисках" для станции не соответствовали действительности. Российская система контроля космического пространства следит за каждым витком всех появляющихся объектов и прогнозирует ситуацию, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на МКС появилась угроза столкновения с космическим мусором. Российским космонавтам пришлось спрятаться на корабле "Союз". В результате столкновения удалось избежать. Космическое командование США заявило, что обломки появились после испытаний Россией противоспутниковых ракет, которые сбили советский спутник. Госдеп обвинил РФ в "безрассудстве" и создании угрозы для астронавтов.
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