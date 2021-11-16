Волочкова обозвала Дану Борисову марамойкой и лохушкой за обвинения в пьянстве. Видео © LIFE

Российская балерина Анастасия Волочкова обозвала телеведущую Дану Борисову лохушкой и марамойкой после скандальных высказываний в свой адрес. Напомним, ранее "заклятый враг" танцовщицы забила тревогу из-за позорного видео с едва стоящей на ногах Волочковой. Телеведущая призналась, что предлагала балерине обратиться к врачам из-за алкогольной зависимости, но та наличие проблемы категорически отрицает.

Теперь же, вероятно, произошёл новый виток конфликта звёздных блондинок. Так, Волочкова в очередной раз подтвердила, что не нуждается в чьих-либо советах. А хейт в свой адрес балерина терпеть не намерена.

"Не хочу я ни про каких марамоек говорить. <...> Я за свою жизнь сделала столько, сколько не под силу этим марамойкам и лохушкам. Хейтеры ничего не скажут о моём творчестве", — высказалась танцовщица во время интервью журналистам.

Волочкова отметила, что никто не имеет права судить и оценивать её образ жизни. К тому же, по словам звезды, ей "есть чем крыть". В её случае это звание заслуженной артистки РФ и множественные выступления на мировых сценах.