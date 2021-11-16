После переговоров с Шойгу Армения и Азербайджан прекратили боевые действия
В настоящее время бои в районе горы Килисали не ведутся. В Ереване заявили об одном погибшем. В Баку пока молчат по этому поводу.
Фото © Минобороны Армении
Министры обороны Армении и Азербайджана приняли меры по урегулированию конфликта на границе после разговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Как отметили в российском ведомстве, на данный момент ситуация в районе горы Килисали нормализовалась.
"Азербайджанской и армянской сторонами были предприняты меры по стабилизации обстановки. В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем", — указано в сообщении Минобороны РФ.
По данным телеграм-канала "Sputnik Армения", сейчас стороны подсчитывают потери. Согласно официальным данным, погиб один армянский военный. Однако, по неофициальной информации, число жертв может доходить до 15. Также уточняется, что в плен попали 12 армянских солдат. В Баку пока молчат по этому поводу.
Напомним, что ситуация на границе двух стран накаляется. В Минобороны Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций на границе. В Баку же утверждают, что провокацию устроил Ереван, в ответ на это военные уничтожили армянские противотанковые средства и миномёты. В свою очередь, Армения попросила РФ о защите её территорий. Как отметил секретарь Совбеза республики, Ереван намерен активизировать свои шаги в рамках ОДКБ.
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