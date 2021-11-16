После переговоров с Шойгу Армения и Азербайджан прекратили боевые действия

Министры обороны Армении и Азербайджана приняли меры по урегулированию конфликта на границе после разговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Как отметили в российском ведомстве, на данный момент ситуация в районе горы Килисали нормализовалась.

"Азербайджанской и армянской сторонами были предприняты меры по стабилизации обстановки. В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем", — указано в сообщении Минобороны РФ.

По данным телеграм-канала "Sputnik Армения", сейчас стороны подсчитывают потери. Согласно официальным данным, погиб один армянский военный. Однако, по неофициальной информации, число жертв может доходить до 15. Также уточняется, что в плен попали 12 армянских солдат. В Баку пока молчат по этому поводу.