Пользователи пожаловались на крупные сбои в работе Google и Spotify

Пользователи Google и Spotify сообщили о крупных сбоях в работе этих платформ. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Почти половина пользователей (49%) пожаловались на неполадки при попытке зайти в приложение музыкального сервиса, 74% — на плохую работу поисковой системы.

Проблемы с доступом к Google начались около 20:25 по московскому времени. Больше всего жалоб зафиксировано в США. Кроме них с неполадками столкнулись также жители России, Канады, Великобритании, Швеции и Германии. У 14% возникли проблемы при попытке использования поисковой системы, а 12% не смогли зайти в Google-аккаунт.

Относительно Spotify сообщения об ошибках стали поступать после 20:14 мск, о проблемах рассказали пользователи из России, США, Великобритании, Японии, Германии и Италии. На пике о неполадках порталу сообщило более 53,9 тыс. жителей США. У 41% возникли проблемы при использовании сайта, а 14% отметили сложности при воспроизведении потокового аудио.

"Мы знаем о некоторых проблемах прямо сейчас и проверяем их! Мы будем держать вас в курсе", — отреагировали на эту ситуацию в официальном Twitter-аккаунте Spotify.