Власти Украины выделили $800 тысяч на колючую проволоку для границы

Минэкономики Украины выделило Государственной пограничной службе 21 миллион гривен (около 800 тысяч долларов или 58 миллионов рублей) для инженерно-технического обустройства государственной границы. Соответствующее решение было принято 15 ноября на заседании кабинета министров. Сообщается, что целью является укрепление обороноспособности государства.

"Правительство выделило Государственной пограничной службе Украины 21 миллион гривен для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности государства", — сообщает Минэкономики Украины.

В сообщении также уточняется, что средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета и направлены на закупку сырья для изготовления спиральной колюче-режущей ленты с целью обеспечения охраны государственной границы Украины.

"Суверенитет и территориальная целостность нашего государства, безопасность граждан — самые главные задачи правительства", — приводит пресс-служба слова первого вице-премьера — министра экономики Украины Юлии Свириденко.