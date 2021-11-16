Власти Украины выделили $800 тысяч на колючую проволоку для границы
Деньги решили направить из резервного фонда на фоне кризиса на рубежах Белоруссии и Польши.
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Минэкономики Украины выделило Государственной пограничной службе 21 миллион гривен (около 800 тысяч долларов или 58 миллионов рублей) для инженерно-технического обустройства государственной границы. Соответствующее решение было принято 15 ноября на заседании кабинета министров. Сообщается, что целью является укрепление обороноспособности государства.
"Правительство выделило Государственной пограничной службе Украины 21 миллион гривен для инженерно-технического обустройства государственной границы с целью укрепления обороноспособности государства", — сообщает Минэкономики Украины.
В сообщении также уточняется, что средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета и направлены на закупку сырья для изготовления спиральной колюче-режущей ленты с целью обеспечения охраны государственной границы Украины.
"Суверенитет и территориальная целостность нашего государства, безопасность граждан — самые главные задачи правительства", — приводит пресс-служба слова первого вице-премьера — министра экономики Украины Юлии Свириденко.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине допустили введение режима ЧП в приграничных с Белоруссией областях. При этом к охране границы с республикой не планируют привлекать военных с востока и юга Незалежной.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. 14 ноября Лайф сообщал, что около 50 мигрантов штурмом прорвались в Польшу из Белоруссии. Беженцы бросали камни в силовиков.
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