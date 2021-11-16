"Зачем они нам здесь нужны?": В Минске не увидели необходимости в размещении российских военных баз
Отвечая на вопрос о возросшей активности НАТО у границ Союзного государства, глава Минобороны республики подчеркнул, что в случае надобности российские военные быстро будут на территории Белоруссии.
Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
В Минске не увидели необходимости в размещении военных баз РФ в республике. Видео © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
На данный момент нет никакой необходимости размещать российские военные базы на территории Белоруссии. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин в интервью телеканалу Al Jazeera. Видео с высказыванием министра опубликовала пресс-служба Минобороны Белоруссии в Telegram-канале.
Отвечая на вопрос о возросшей активности НАТО вблизи границ Союзного государства, Хренин подчеркнул, что в случае надобности Российская армия быстро будет на территории Белоруссии.
"А зачем они (российские военные базы. — Прим. Лайфа) нам здесь нужны? У нас есть Союзное государство, региональная группировка войск, в которую входит вся армия Вооружённых сил Республики Беларусь и часть сил и средств РФ, которых, по нашим расчётам, вполне достаточно", — высказался белорусский министр.
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Вместе с тем он восхитился российскими ракетными комплексами "Искандер" и заявил, что хотел бы иметь их на вооружении у армии Белоруссии.
А ранее Лайф сообщал, что депутат Рады Кива раскрыл план спровоцировать Россию с помощью базы НАТО на Украине. По словам парламентария, перед новым министром обороны Незалежной Алексеем Резниковым стоит задача по созданию базы альянса в стране в течение полугода.
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