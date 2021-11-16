В Минске не увидели необходимости в размещении военных баз РФ в республике. Видео © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

На данный момент нет никакой необходимости размещать российские военные базы на территории Белоруссии. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин в интервью телеканалу Al Jazeera. Видео с высказыванием министра опубликовала пресс-служба Минобороны Белоруссии в Telegram-канале.

Отвечая на вопрос о возросшей активности НАТО вблизи границ Союзного государства, Хренин подчеркнул, что в случае надобности Российская армия быстро будет на территории Белоруссии.

"А зачем они (российские военные базы. — Прим. Лайфа) нам здесь нужны? У нас есть Союзное государство, региональная группировка войск, в которую входит вся армия Вооружённых сил Республики Беларусь и часть сил и средств РФ, которых, по нашим расчётам, вполне достаточно", — высказался белорусский министр.

Вместе с тем он восхитился российскими ракетными комплексами "Искандер" и заявил, что хотел бы иметь их на вооружении у армии Белоруссии.