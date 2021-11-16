Немецкий суд отклонил иск экологов по "Северному потоку – 2"

Высший административный суд в германском городе Грайфсвальде отклонил иск природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее решение инстанции.

"Высший административный суд в Грайфсвальде сегодня отклонил жалобу DUH против Горного управления Штральзунда", — сказано в заявлении.

Так, иск признан "отчасти неприемлемым", а также в некоторой степени необоснованным. Кроме того, отмечается, что последствия строительства газопровода для окружающей среды были, в принципе, изучены.