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Немецкий суд отклонил иск экологов по "Северному потоку – 2"

В инстанции назвали его отчасти неприемлемым и в некоторой степени необоснованным, а также добавили, что последствия для окружающей среды были, в принципе, изучены.

16 ноября, 18:59
<p>Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt</p>

Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Высший административный суд в германском городе Грайфсвальде отклонил иск природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее решение инстанции.

"Высший административный суд в Грайфсвальде сегодня отклонил жалобу DUH против Горного управления Штральзунда", — сказано в заявлении.

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Так, иск признан "отчасти неприемлемым", а также в некоторой степени необоснованным. Кроме того, отмечается, что последствия строительства газопровода для окружающей среды были, в принципе, изучены.

Ранее организация Deutsche Umwelthilfe подала иск с требованием остановить газопровод, который, по её мнению, представляет собой угрозу энергетической безопасности Европы и делает невозможным достижение климатических целей.

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Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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