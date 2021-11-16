Немецкий суд отклонил иск экологов по "Северному потоку – 2"
В инстанции назвали его отчасти неприемлемым и в некоторой степени необоснованным, а также добавили, что последствия для окружающей среды были, в принципе, изучены.
Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Высший административный суд в германском городе Грайфсвальде отклонил иск природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее решение инстанции.
"Высший административный суд в Грайфсвальде сегодня отклонил жалобу DUH против Горного управления Штральзунда", — сказано в заявлении.
Так, иск признан "отчасти неприемлемым", а также в некоторой степени необоснованным. Кроме того, отмечается, что последствия строительства газопровода для окружающей среды были, в принципе, изучены.
Ранее организация Deutsche Umwelthilfe подала иск с требованием остановить газопровод, который, по её мнению, представляет собой угрозу энергетической безопасности Европы и делает невозможным достижение климатических целей.
Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.
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