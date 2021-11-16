Молодёжная сборная России по футболу победила Испанию в квалификации ЧЕ-2023
Решающий гол в середине второго тайма забил нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин.
Фото © РФС
Молодёжная сборная России по футболу дома победила сверстников из Испании в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года со счётом 1:0. Встреча прошла на подмосковной "Арене Химки".
Единственный гол наши футболисты забили на 60-й минуте. Отличился нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин.
С 15 очками молодёжная сборная России осталась на второй позиции в группе 3. Испанцы по-прежнему возглавляют турнирную таблицу, опережая нашу команду по дополнительным показателям.
Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд
Отборочный турнир. Группа 3
Россия — Испания — 1:0
Гол: Тюкавин, 60' (1:0)
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