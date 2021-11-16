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"Спартак" дома проиграл "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Единственную шайбу в первом периоде забросил нападающий гостей Никита Дыняк.

16 ноября, 18:52
<p>Фото © ХК "Ак Барс"</p>

Фото © ХК "Ак Барс"

Московский "Спартак" дома проиграл казанскому "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственную шайбу команда из Татарстана забросила в первом периоде. На 15-й минуте отличился нападающий "Ак Барса" Никита Дыняк.

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Казанский клуб набрал 38 очков, оставшись на четвёртой позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Спартак" с 30 баллами идёт восьмым на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Спартак" – "Ак Барс" — 0:1

Шайба: Дыняк 15' (0:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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