"Спартак" дома проиграл "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Единственную шайбу в первом периоде забросил нападающий гостей Никита Дыняк.
Фото © ХК "Ак Барс"
Московский "Спартак" дома проиграл казанскому "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственную шайбу команда из Татарстана забросила в первом периоде. На 15-й минуте отличился нападающий "Ак Барса" Никита Дыняк.
Казанский клуб набрал 38 очков, оставшись на четвёртой позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Спартак" с 30 баллами идёт восьмым на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Спартак" – "Ак Барс" — 0:1
Шайба: Дыняк 15' (0:1)
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