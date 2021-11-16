"Спартак" дома проиграл "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московский "Спартак" дома проиграл казанскому "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственную шайбу команда из Татарстана забросила в первом периоде. На 15-й минуте отличился нападающий "Ак Барса" Никита Дыняк.

Казанский клуб набрал 38 очков, оставшись на четвёртой позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Спартак" с 30 баллами идёт восьмым на Западе.