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Вашингтон запретил Индонезии забрать купленные у России Су-35

Контракт на поставку 11 многоцелевых истребителей на общую сумму $1,14 млрд был подписан ещё в феврале 2018 года. Однако Америка "выкручивает руки" Джакарте.

16 ноября, 18:58

Истребитель Су-35. Фото © Wikipedia

Власти США угрожают Индонезии санкциями в том случае, если она заберёт у России уже купленную партию истребителей Су-35. Об этом сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов в беседе с "Газетой.ru".

По его словам, поставка самолётов до сих пор не состоялась, "поскольку США буквально "выкручивают руки" Индонезии. Такую информацию Кладову предоставил командующий ВВС азиатской страны.

"Посол [Америки] открыто угрожал членам кабмина различными экономическими и политическими последствиями за сотрудничество в военно-технической сфере с Москвой. Идут угрозы вплоть до обрушения национальной валюты", — сообщил Кладов.

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Контракт на поставку 11 самолётов Су-35 на общую сумму $1,14 млрд был подписан в феврале 2018 года. Хотя Индонезия и попросила Россию об отсрочке поставок истребителей, договор не был аннулирован. Причём уже тогда шла речь о санкциях, которые может ввести Вашингтон в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций". И в ноябре того же года Индонезия заявила об угрозе срыва сделки по Су-35.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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