Вашингтон запретил Индонезии забрать купленные у России Су-35

Власти США угрожают Индонезии санкциями в том случае, если она заберёт у России уже купленную партию истребителей Су-35. Об этом сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов в беседе с "Газетой.ru" .

Контракт на поставку 11 самолётов Су-35 на общую сумму $1,14 млрд был подписан в феврале 2018 года. Хотя Индонезия и попросила Россию об отсрочке поставок истребителей, договор не был аннулирован. Причём уже тогда шла речь о санкциях, которые может ввести Вашингтон в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций". И в ноябре того же года Индонезия заявила об угрозе срыва сделки по Су-35.