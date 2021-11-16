В МИД РФ призвали создать юридический инструмент по недопущению размещения оружия в космосе
Мария Захарова подчеркнула, что Москва, в отличие от Вашингтона, никогда не закрепляла в доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в данной среде.
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Россия выступает за скорейшее создание юридического инструмента по предотвращению размещения оружия в космосе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя успешно проведённые Минобороны РФ испытания, в ходе которых был поражён недействующий отечественный спутник "Целина-Д".
Она подчеркнула, что Москва, в отличие от Вашингтона, никогда не закрепляла в доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в космосе. По словам Захаровой, российская сторона, наоборот, с самого начала придерживается "последовательной линии", которая предотвращает гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК).
"В связи с этим считаем необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридически обязывающего инструмента по ПГВК", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Вместе с тем дипломат подчеркнула, что испытания Минобороны РФ проходили в строгом соответствии с международным правом.
Ранее сообщалось, что на МКС появилась угроза столкновения с космическим мусором. Российским космонавтам пришлось спрятаться на корабле "Союз". В результате столкновения удалось избежать. Космическое командование США заявило, что обломки появились после испытаний Россией противоспутниковых ракет, которые сбили советский спутник. Госдеп обвинил РФ в "безрассудстве" и создании угрозы для астронавтов.
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