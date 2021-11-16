В МИД РФ призвали создать юридический инструмент по недопущению размещения оружия в космосе

Россия выступает за скорейшее создание юридического инструмента по предотвращению размещения оружия в космосе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя успешно проведённые Минобороны РФ испытания, в ходе которых был поражён недействующий отечественный спутник "Целина-Д".

Она подчеркнула, что Москва, в отличие от Вашингтона, никогда не закрепляла в доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в космосе. По словам Захаровой, российская сторона, наоборот, с самого начала придерживается "последовательной линии", которая предотвращает гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК).

"В связи с этим считаем необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридически обязывающего инструмента по ПГВК", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.