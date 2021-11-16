Глава МИД Белоруссии Макей обсудил с Боррелем миграционный кризис на границе

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил миграционный кризис на границе с Польшей с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"Макей довёл до собеседника информацию по ужесточению миграционного режима в Беларуси. Отдельно акцентировал серьёзные усилия белорусской стороны по обеспечению мигрантов гуманитарной помощью", — сказано в записи.

Отмечается, что белорусский дипломат подтвердил нацеленность республики на совместный поиск путей решения проблем, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса. При этом была подчёркнута принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости санкций как инструмента политики, их негативных последствиях как для двусторонних отношений, так и для региональной стабильности и безопасности в целом. Стороны также условились о продолжении контактов по линии Белоруссия — ЕС.