Глава МИД Белоруссии Макей обсудил с Боррелем миграционный кризис на границе
Белорусский дипломат подтвердил нацеленность республики на совместный поиск путей решения сложившейся проблемы.
Фото © МИД Белоруссии
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил миграционный кризис на границе с Польшей с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Макей довёл до собеседника информацию по ужесточению миграционного режима в Беларуси. Отдельно акцентировал серьёзные усилия белорусской стороны по обеспечению мигрантов гуманитарной помощью", — сказано в записи.
Отмечается, что белорусский дипломат подтвердил нацеленность республики на совместный поиск путей решения проблем, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса. При этом была подчёркнута принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости санкций как инструмента политики, их негативных последствиях как для двусторонних отношений, так и для региональной стабильности и безопасности в целом. Стороны также условились о продолжении контактов по линии Белоруссия — ЕС.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.
Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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