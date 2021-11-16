В МВД разъяснили порядок постановки на учёт по месту пребывания через "Госуслуги"

Россияне могут зарегистрироваться по месту пребывания онлайн через специальный сервис, доступный на портале "Госуслуги", разработанный МВД РФ совместно с Минцифры. В ведомстве разъяснили порядок постановки на учёт.

Так, заполнение онлайн-формы и направление заявления в подразделение по вопросам миграции займёт не более пяти минут. При этом согласие собственника жилья можно также получить в электронном виде.

Срок принятия решения об оказании услуги в ведомстве — не более восьми рабочих дней. Свидетельство о регистрации по месту пребывания в электронном виде, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, поступает пользователю в личный кабинет. После этого им можно пользоваться как онлайн, так и распечатать.

Отмечается, что с 1 июля 2021 года этим сервисом воспользовалось более 28 тысяч россиян. По оценке экспертов МВД, ежегодно по месту пребывания регистрируется более трёх миллионов человек.