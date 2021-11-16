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В МВД разъяснили порядок постановки на учёт по месту пребывания через "Госуслуги"

Подача заявления онлайн займёт не более пяти минут, в этом же формате можно получить согласие собственника жилья.

16 ноября, 18:32

Кадр видео © YouTube / "МВД МЕДИА"

Россияне могут зарегистрироваться по месту пребывания онлайн через специальный сервис, доступный на портале "Госуслуги", разработанный МВД РФ совместно с Минцифры. В ведомстве разъяснили порядок постановки на учёт.

Так, заполнение онлайн-формы и направление заявления в подразделение по вопросам миграции займёт не более пяти минут. При этом согласие собственника жилья можно также получить в электронном виде.

Срок принятия решения об оказании услуги в ведомстве — не более восьми рабочих дней. Свидетельство о регистрации по месту пребывания в электронном виде, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, поступает пользователю в личный кабинет. После этого им можно пользоваться как онлайн, так и распечатать.

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Отмечается, что с 1 июля 2021 года этим сервисом воспользовалось более 28 тысяч россиян. По оценке экспертов МВД, ежегодно по месту пребывания регистрируется более трёх миллионов человек.

Ранее Лайф рассказывал, что с 16 ноября россиянам начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от ковида в МФЦ. В первую очередь данная услуга будет актуальна для тех граждан, которые не являются пользователями портала "Госуслуги".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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