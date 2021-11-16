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"Волшебство витает в воздухе": На HBO Max 1 января покажут спецэпизод в честь 20-летия "Гарри Поттера"

Легендарный актёрский состав франшизы о юном волшебнике вернётся туда, где начиналась магия, — не только в атмосферу, но и в те самые декорации.

16 ноября, 18:47

Кадр из видео © Twitter / HBO Max

Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон — волшебное трио фильма о Гарри Поттере вновь соединится, чтобы рассказать о приключениях 20-летней давности. Ретроспективный спецэпизод "Возвращение в Хогвартс" выйдет на экраны 1 января 2022-го на канале HBO Max в честь юбилея первого фильма франшизы.

"Эта ретроспектива — дань уважения всем, чья жизнь была затронута этим культурным феноменом, — от талантливых актёров и съёмочной группы, которые вложили своё сердце и душу в эту необыкновенную франшизу фильма, до страстных фанатов, которые продолжают поддерживать дух волшебного мира 20 лет спустя", — цитирует президента Warner Brosers Тома Ашейма Tvlin.

Как обещает HBO Max, ретроспектива расскажет очаровательную историю с помощью совершенно новых подробных интервью и бесед с актёрами. В волшебное путешествие от первого лица кроме легендарной троицы зрителя пригласят режиссёр Крис Коламбус и актёры из всех фильмов о Поттере.

"Волшебство витает в воздухе с этим невероятным актёрским составом, поскольку все они возвращаются домой в оригинальные декорации Хогвартса, где начали 20 лет назад", — делится ожиданиями исполнительный продюсер Кейси Паттерсон.

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Ранее Лайф рассказывал, что "Гриффины" в спецэпизоде объяснили работу антиковидной вакцины. Для этого малыш Стьюи и пёс Брайан отправляются внутрь Питера Гриффина, а в роли частиц вируса выступила Мег.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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