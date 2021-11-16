Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон — волшебное трио фильма о Гарри Поттере вновь соединится, чтобы рассказать о приключениях 20-летней давности. Ретроспективный спецэпизод "Возвращение в Хогвартс" выйдет на экраны 1 января 2022-го на канале HBO Max в честь юбилея первого фильма франшизы.

"Эта ретроспектива — дань уважения всем, чья жизнь была затронута этим культурным феноменом, — от талантливых актёров и съёмочной группы, которые вложили своё сердце и душу в эту необыкновенную франшизу фильма, до страстных фанатов, которые продолжают поддерживать дух волшебного мира 20 лет спустя", — цитирует президента Warner Brosers Тома Ашейма Tvlin.

Как обещает HBO Max, ретроспектива расскажет очаровательную историю с помощью совершенно новых подробных интервью и бесед с актёрами. В волшебное путешествие от первого лица кроме легендарной троицы зрителя пригласят режиссёр Крис Коламбус и актёры из всех фильмов о Поттере.

"Волшебство витает в воздухе с этим невероятным актёрским составом, поскольку все они возвращаются домой в оригинальные декорации Хогвартса, где начали 20 лет назад", — делится ожиданиями исполнительный продюсер Кейси Паттерсон.