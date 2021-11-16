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Военный эксперт Коновалов раскрыл подоплёку заявлений США о поражении РФ недействующего спутника

Он также напомнил, что несколько лет назад в ходе аналогичных испытаний Китай сбил свой старый спутник. И с тех пор Америка высказывается в адрес стран, активно покоряющих космос.

16 ноября, 19:07

Фото © Pixabay

Вашингтон хочет милитаризировать космос, заявил военный эксперт Иван Коновалов, комментируя звучавшие в адрес РФ обвинения США в "безрассудстве" при испытании противоспутникового оружия.

"Для США критически важно выйти в космос сейчас в военном отношении, потому что пока этого не произошло, то есть они стремятся не то что перенести гонку вооружений туда, они стремятся милитаризовывать космос. Вот это скрывает их главные намерения, очевидно", — приводит телеканал "Звезда" слова эксперта.

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По его словам, таким образом осуществляются те планы, о которых в Америке говорили в бытность Дональда Трампа президентом. Речь идёт о милитаризации космоса, размещении там различных систем противоракетной обороны и в дальнейшем боевых систем. Коновалов также напомнил, что несколько лет назад Китай во время испытаний противоспутниковой ракеты в космосе сбил свой старый спутник. И теперь США, получив прецедент, высказываются в адрес других государств. Причём исключением не становятся активно покоряющие космос Россия и Китай.

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Напомним, на МКС появилась угроза столкновения с космическим мусором. Российским космонавтам пришлось спрятаться на корабле "Союз". В результате столкновения удалось избежать. Космическое командование США заявило, что обломки появились в результате испытаний Россией противоспутниковых ракет, которые сбили советский спутник. Госдеп обвинил РФ в "безрассудстве" и создании угрозы для астронавтов.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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