Украинский политолог Петренко предложил напугать Россию британским спецназом
Пока же, по его мнению, Киев может рассчитывать только на дипломатическую и техническую поддержку от Запада.
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Многие граждане Украины "с эйфорией" прочитали публикацию газеты Mirror о намерении Лондона оказать их стране военную поддержку. Об этом заявил украинский политолог Богдан Петренко. В то же время он посетовал, что пока Киев "может рассчитывать разве что на дипломатическую и техническую поддержку".
Как пишет Петренко в статье для издания "Главред", пока официального подтверждения информации о переброске некоего военного контингента на Украину нет, хотя ему очень хотелось бы о таком узнать.
"Если бы Британия предоставила Украине своих десантников и спецназовцев, это был бы шаг демонстрации того, что западный мир поддерживает Украину в противостоянии с Россией", — пишет Петренко.
В то же время он признается, что и сам не верит в возможность такого сценария, "потому что в современном мире каждый сам за себя".
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Как рассказывал Лайф, ранее The Mirror со ссылкой на собственный источник сообщила, что британская оперативная группа численностью до 600 военных якобы готова к развёртыванию на Украине на случай "вторжения" России.
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