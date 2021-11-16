Украинский политолог Петренко предложил напугать Россию британским спецназом

Многие граждане Украины "с эйфорией" прочитали публикацию газеты Mirror о намерении Лондона оказать их стране военную поддержку. Об этом заявил украинский политолог Богдан Петренко. В то же время он посетовал, что пока Киев "может рассчитывать разве что на дипломатическую и техническую поддержку".

Как пишет Петренко в статье для издания "Главред", пока официального подтверждения информации о переброске некоего военного контингента на Украину нет, хотя ему очень хотелось бы о таком узнать.

"Если бы Британия предоставила Украине своих десантников и спецназовцев, это был бы шаг демонстрации того, что западный мир поддерживает Украину в противостоянии с Россией", — пишет Петренко.

В то же время он признается, что и сам не верит в возможность такого сценария, "потому что в современном мире каждый сам за себя".