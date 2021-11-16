Белый дом отказался комментировать сообщения о планах бойкотировать Олимпиаду

В Белом доме никак не прокомментировали сообщения о вероятном "дипломатическом бойкоте" зимней Олимпиады – 2022, которая пройдёт в Пекине. Представитель пресс-службы заявил, что эта тема в ходе прошедшего накануне виртуального саммита лидеров двух стран — президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, не обсуждалась.

"Мне нечего добавить по этой теме, но скажу, что этот вопрос не поднимался в ходе беседы", — сказал представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс.

Напомним, в начале этой недели лидеры США и КНР провели первый саммит после избрания Байдена на президентский пост. Встреча прошла в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.