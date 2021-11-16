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Белый дом отказался комментировать сообщения о планах бойкотировать Олимпиаду

В пресс-службе заявили, что этот вопрос не поднимался во время онлайн-саммита глав двух государств.

16 ноября, 19:30
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Белом доме никак не прокомментировали сообщения о вероятном "дипломатическом бойкоте" зимней Олимпиады – 2022, которая пройдёт в Пекине. Представитель пресс-службы заявил, что эта тема в ходе прошедшего накануне виртуального саммита лидеров двух стран — президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, не обсуждалась.

"Мне нечего добавить по этой теме, но скажу, что этот вопрос не поднимался в ходе беседы", — сказал представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс.

Напомним, в начале этой недели лидеры США и КНР провели первый саммит после избрания Байдена на президентский пост. Встреча прошла в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.

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Как сообщал Лайф, позже газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме, опубликовала информацию, что США собираются устроить "дипломатический бойкот" Играм-2022 в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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