Белый дом отказался комментировать сообщения о планах бойкотировать Олимпиаду
В пресс-службе заявили, что этот вопрос не поднимался во время онлайн-саммита глав двух государств.
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В Белом доме никак не прокомментировали сообщения о вероятном "дипломатическом бойкоте" зимней Олимпиады – 2022, которая пройдёт в Пекине. Представитель пресс-службы заявил, что эта тема в ходе прошедшего накануне виртуального саммита лидеров двух стран — президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, не обсуждалась.
"Мне нечего добавить по этой теме, но скажу, что этот вопрос не поднимался в ходе беседы", — сказал представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс.
Напомним, в начале этой недели лидеры США и КНР провели первый саммит после избрания Байдена на президентский пост. Встреча прошла в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.
Как сообщал Лайф, позже газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме, опубликовала информацию, что США собираются устроить "дипломатический бойкот" Играм-2022 в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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