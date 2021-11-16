Боррель потребовал у Минска порядка на границе с Польшей

Белорусской стороне необходимо восстановить порядок на границе с Польшей. С таким призывом в ходе телефонного разговора с главой белорусского МИД Владимиром Макеем выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Я призвал к срочным действиям, чтобы восстановить порядок в пограничном районе Белоруссии и ЕС и разрешить тяжёлую гуманитарную ситуацию для лиц, застрявших в этой зоне", — написал Боррель в своём аккаунте в "Твиттере".