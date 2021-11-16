Боррель потребовал у Минска порядка на границе с Польшей
Также он призвал разрешить "тяжёлую гуманитарную ситуацию для лиц, застрявших" в кризисной зоне.
Фото © Twitter / Josep Borrell Fontelles
Белорусской стороне необходимо восстановить порядок на границе с Польшей. С таким призывом в ходе телефонного разговора с главой белорусского МИД Владимиром Макеем выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Я призвал к срочным действиям, чтобы восстановить порядок в пограничном районе Белоруссии и ЕС и разрешить тяжёлую гуманитарную ситуацию для лиц, застрявших в этой зоне", — написал Боррель в своём аккаунте в "Твиттере".
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.
Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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