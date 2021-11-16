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Боррель потребовал у Минска порядка на границе с Польшей

Также он призвал разрешить "тяжёлую гуманитарную ситуацию для лиц, застрявших" в кризисной зоне.

16 ноября, 20:02

Фото © Twitter / Josep Borrell Fontelles

Белорусской стороне необходимо восстановить порядок на границе с Польшей. С таким призывом в ходе телефонного разговора с главой белорусского МИД Владимиром Макеем выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Я призвал к срочным действиям, чтобы восстановить порядок в пограничном районе Белоруссии и ЕС и разрешить тяжёлую гуманитарную ситуацию для лиц, застрявших в этой зоне", написал Боррель в своём аккаунте в "Твиттере".

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Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.

Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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