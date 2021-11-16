Зампостпреда при ООН Евстигнеева заявила о готовности РФ содействовать диалогу Минска и ЕС

Москва готова содействовать развитию равноправного диалога между Евросоюзом и Белоруссией по вопросу миграционного конфликта на границе с Польшей. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

Выступая на заседании Совета Безопасности, она отметила, что положение дел в Белоруссии — яркий пример дестабилизирующего внешнего вмешательства и применения двойных стандартов.

"Что касается конкретной ситуации на белорусско-польской границе, то решить её устойчиво можно, только вступив в равноправный диалог с Минском, — добавила зампостпреда России. — Если Брюссель к этому готов, то мы готовы этому содействовать".