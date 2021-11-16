Зампостпреда при ООН Евстигнеева заявила о готовности РФ содействовать диалогу Минска и ЕС
Дипломат отметила, что нынешнее положение дел в Белоруссии — яркий пример дестабилизирующего внешнего вмешательства и применения двойных стандартов.
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Москва готова содействовать развитию равноправного диалога между Евросоюзом и Белоруссией по вопросу миграционного конфликта на границе с Польшей. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.
Выступая на заседании Совета Безопасности, она отметила, что положение дел в Белоруссии — яркий пример дестабилизирующего внешнего вмешательства и применения двойных стандартов.
"Что касается конкретной ситуации на белорусско-польской границе, то решить её устойчиво можно, только вступив в равноправный диалог с Минском, — добавила зампостпреда России. — Если Брюссель к этому готов, то мы готовы этому содействовать".
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.
Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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